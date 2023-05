Messi finisce nei guai: multa dal PSG e sospensione, il motivo

Incredibile quanto sta succedendo a Parigi. Il PSG sospende Lionel Messi: ecco la motivazione della dura punizione.

Non c’è alcun dubbio che quanto gli sceicchi del PSG misero sotto contratto Lionel Messi volevano fare della pulce il loro calciatore simbolo. Non solo per il club parigino, ma anche per il movimento calcistico qatariota in vista dei mondiali del 2022.

Cosa ce è effettivamente avvenuta in quanto sono ben impresse nella memoria le immagini del capitano dell’Argentina che alza la Coppa del Mondo vinta con la sua nazionale contro la Francia nello scenario qatariota. Anche con PSG Messi ha naturalmente dato il suo contributo, anche se al momento ciò non è servito per far vincere al PSG l’agognata Champions League.

Fino a questo momento Messi ha siglato 31 reti con la maglia del PSG in 71 partite, con la media di quasi un gol ogni due gare. Numeri che però, almeno per le prossime due gare, resteranno tali, in quanto la Pulce non sarà in campo. Il motivo non è da imputare a qualche infortunio o qualche squalifica presa in campo, ma ad una sospensione disciplinare da parte del PSG.

PSG, mano dura nei confronti di Lionel Messi: arriva la punizione per il calciatore

Lionel Messi non sarà quindi a disposizione di Galtier per le gare contro il Troyes e contro l’Ajaccio. Tutta colpa di un viaggio in Arabia Saudita non autorizzato. Messi infatti non avrebbe concordato con il club il viaggio. Un comportamento ritenuto molto grave da parte della proprietà che quindi ha deciso per la sospensione per due partite.

Stando a quanto riporta RMC Sport, il club francese si è rifiutato di commentare ulteriormente la vicenda, ritenendo il comportamento di Lionel Messi abbastanza grave già di suo. Messi dovrà quindi guardare da casa le prossime due partite del PSG, in un momento della stagione cruciale, con la sua squadra che è pronta per il rush finale per la conquista del titolo della Ligue 1.