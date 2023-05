“Stagione finita…”: Roma, l’annuncio spiazza i tifosi

Sarà un finale di stagione molto caldo in casa Roma. Mancano ancora diversi match tra gli impegni di campionato ed Europa.

La Roma di Josè Mourinho è una delle principali protagoniste di questa stagione. Il club giallorosso ha effettuato diversi colpi in estate, in primis quello di Paulo Dybala, e prosegue ormai da tempo il processo di crescita del club. Mourinho ha iniziato la sua avventura in giallorosso vincendo la Conference League ed ora tutti si aspettano qualcosa in più.

Le cose in campionato non sono andate come previsto. Il club capitolino non è mai stato in lotta per lo scudetto ed invece la squadra è quarta in classifica, a pari merito con Inter e Milan e ancora in lotta per la qualificazione Champions. Il vero sogno del club giallorosso è però l’Europa League, un’altra competizione europea che Mou potrebbe portare nella Capitale.

La Roma si è qualificata per le semifinali ed affronterà il Bayer Leverkusen in questo doppio impegno europeo. Intriga tra l’altro l’eventuale finale tutta italiana contro la Juventus, ma la Roma pensa intanto a questa sfida. Per questo importante impegno mancherà una vera e propria stella e tra l’altro un grande ex, l’attaccante ceco Patrick Schick. Il calciatore è uno dei migliori calciatori del Bayer ma non ci sarà per il doppio impegno contro la squadra di Mourinho.

Roma-Bayer Leverkusen, stagione finita per Mourinho

Patrick Schick ha probabilmente terminato la stagione in anticipo. Lo ha rivelato il CEO del Bayer Leverkusen Simon Rolfes, che, ha chiarito in un’intervista i problemi fisici del calciatore, spesso in difficoltà e in questa stagione usato con il contagocce. Rolfes ha svelato le seguenti dichiarazioni:

“Ha fatto dei progressi, ma non passi decisivi. Dovrà fare ancora una lunga serie di terapie. Operazione? Al momento non è una cosa che stiamo valutando e prendendo in considerazione”. Rispetto al passato Schick ha totalizzato poco in quest’annata dove ha collezionato solo 23 presenze e appena 4 reti stagionali. Per lui niente Roma e appuntamento quindi alla prossima stagione.