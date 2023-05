Fantacalcio, i 5 giocatori da schierare senza paura: da Zapata a Samardzic

Il turno infrasettimanale della Serie A è alle porte: ecco 5 giocatori da schierare al Fantacalcio, c’è anche Solbakken.

La 33esima giornata della Serie A è alle porte ed oggi proporrà ben 8 partite, tutte fondamentali per le squadre coinvolte. Si parte alle ore 18 con Juventus-Lecce, Atalanta-Spezia, Sampdoria-Torino e Salernitana-Fiorentina. Alle 21 sarà poi la volta di Monza-Roma, Lazio-Sassuolo, Milan-Cremonese e Verona-Inter. Il quadro verrà poi completato domani da Empoli-Bologna ed Udinese Napoli (entrambe alle 20.45). Il tempo a disposizione per schierare la formazione al fantacalcio è quindi poco: andiamo a vedere quali sono i 5 calciatori da schierare senza paura.

Duvan Zapata, ad esempio, è tornato e punta a riprendersi le luci della ribalta. Il colombiano, nelle scorse settimane, ha accusato un periodo di flessione che, inevitabilmente, ha complicato la corsa dell’Atalanta verso un piazzamento in zona Champions. Contro il Torino, però, è tornato a brillare siglando il gol decisivo per la vittoria. Partirà ancora una volta titolare, a discapito di Rasmus Hojlund. E’ il momento migliore per puntare sull’ex Sampdoria.

Morten Hjulmand, dal canto suo, affronterà quella che potrebbe essere la sua futura squadra. La Juventus, infatti, da ormai diverso tempo ha iniziato a seguirlo raccogliendo informazioni sul costo del cartellino. Per il Lecce sarà una gara complicata ma in campo potrà contare sull’apposto del centrocampista, costantemente tra i migliori in campo. Prestazioni tutta grinta e geometria, più qualche bonus (tre assist): il classe 1999 punta a stupire ancora. Il centrocampo bianconero può patire la sua fisicità ed intraprendenza.

Fantacalcio, i 5 calciatori da schierare

Gara dal sapore speciale anche per Lazar Samardzic, nei confronti del quale Luciano Spalletti all’andata aveva speso parole al miele (“è fortissimo”). Il Napoli lo segue, ritenendolo un ottimo sostituto di Piotr Zielinski anche alla luce dell’importante bottino totalizzato: 5 gol e 3 assist in 26 partite a voto. Può crescere ancora tanto.

I numerosi infortuni che hanno falcidiato la rosa della Roma e le non perfette condizioni di Paulo Dybala (destinato alla panchina) consentiranno ad Ola Solbakken di tornare a giocare dal primo minuto. Il norvegese ha avuto un ambientamento complicato nella nuova realtà ma adesso sembra aver conquistato la fiducia di José Mourinho. Quella con il Monza può essere la sua partita: va messo.

Chiudiamo con Nicolò Cambiaghi, meno celebrato rispetto a Tommaso Baldanzi ma comunque molto utile alla causa: per lui 19 presenze con indosso la maglia dell’Empoli “condite” da un assist e 4 gol di cui l’ultima rifilata al Sassuolo domenica. Contro il Bologna punta a ripetersi: al fianco di Francesco Caputo si sarà ancora lui, soltanto panchina per Martin Satriano.