Inter, due club spingono su Lautaro: la decisione di Marotta spiazza tutti

L’Inter sarà costretta a qualche cessione eccellente in estate, e si fa forte il pressing su Lautaro Martinez. Ecco intende fare Marotta.

Resta in bilico, la situazione dei nerazzurri. Sul fronte delle coppe, la squadra di Simone Inzaghi ha avuto un rendimento eccellente, mettendo in bacheca la Supercoppa italiana e raggiungendo la finale di Coppa Italia. Benissimo anche in Europa, con il raggiungimento della semifinale di Champions League, ma più incerta in Serie A, con il quarto posto attuale ma non ancora assicurato. E ovviamente proseguono i problemi del club sul fronte economico.

La qualificazione alla prossima Champions League è praticamente obbligatoria per l’Inter, ma già nella situazione attuale sembra scontato che in estate vedremo delle cessioni eccellenti. E tra i nomi più discussi c’è ovviamente quello di Lautaro Martinez, il più prezioso degli attaccanti nerazzurri. A soli 25 anni, l’argentino non è solo il più giovane del reparto offensivo interista, ma anche il più utilizzato (oltre 3.000 minuti in campo in stagione) e il miglior realizzatore.

Numeri che ne fanno un giocatore imprescindibile al momento per l’Inter, e a cui è molto difficile dire addio. Sulle sue tracce ci sono due big della Premier League, che possono garantire un incasso considerevole al club. Il Manchester United è notoriamente a caccia di una punta, con la fine del prestito di Weghorst e i dubbi su Martial. Mentre il Tottenham dovrà quasi certamente sostituire il partente Harry Kane.

Inter, pressing inglese su Lautaro: Marotta rilancia

La cessione dell’attaccante argentino garantirebbe all’Inter almeno 80 milioni di euro, ma il giocatore è ritenuto intoccabile. Per l’età, il ruolo e il rendimento, l’Inter vuole costruire la sua squadra attorno a lui, e Marotta ha già declinato le offerte della Premier. A scriverlo oggi è ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui il dirigente nerazzurro avrebbe pronto un piano alternativo.

Per trattenere Lautaro, Marotta punta a vendere un terzetto di giocatori per arrivare a un incasso totale da 100 milioni di euro, necessari a rinnovare la rosa dell’Inter. Stiamo parlando di Onana, Dumfries e Brozovic. Il portiere camerunense rappresenta un’ottima opportunità di plusvalenza, essendo arrivato l’estate scorsa a parametro zero. Dumfries invece è costato 14 milioni nell’estate del 2021, mentre Brzovic fu preso nel 2016 per 8 milioni complessivi.