Inter-Inzaghi, divorzio inevitabile: Marotta punta un profilo top, i nomi

Il futuro dell’Inter, divorzio da Inzaghi ed un nuovo allenatore? Spuntano i nomi, Marotta cerca un profilo di primo piano.

Se la storia tra l’Inter e Simone Inzaghi andrà avanti, potrà dircelo soltanto il tempo. La verità, però, è che qualcosa pare si sia incrinato in maniera irreversibile. Nonostante la vittoria nell’ultimo match contro la Lazio, la corsa per il piazzamento Champions ancora viva e la semifinale contro il Milan, qualcosa nei cuori dei tifosi e nella mente dei dirigenti nerazzurri, pare aver subito un colpo troppo difficile da digerire. Inzaghi ha ancora tutta una serie di obiettivi perseguibili, ma la fiducia nei confronti dell’allenatore non è più cosi salda.

Colpa anche di una discontinuità emersa troppo spesso nel corso dell’anno, di un gioco non sempre spumeggiante e di una solidità vacillante in troppe occasioni. Beppe Marotta e la dirigenza intera stanno valutando attentamente il da farsi da qui ai prossimi mesi. La sensazione, però, è che si possa andare concretamente verso un diverso anche a prescindere da quello che sarà l’epilogo di questa stagione. Questo è il motivo per il quale, scrive oggi ‘Tuttosport’, lo stesso Marotta starebbe valutando dei nomi importanti per il futuro della panchina dell’Inter.

Inter, Inzaghi verso l’addio? Il successore sarà un top

Non cambiare tanto per farlo, ma per alzare il livello della guida tecnica. Questo giustificherebbe, insomma, la decisione di separarsi da Inzaghi. Si, ma quali nomi ballano sulla lista di Marotta? Il direttore generale nerazzurro vorrebbe puntare un profilo top, un allenatore che possa anche accendere l’entusiasmo della piazza.

Tra i nomi papabili fino a qualche tempo fa – scrive ancora ‘Tuttosport’ – c’era Mauricio Pochettino che, però, ad oggi è promesso sposo del Chelsea. Allora ecco le figure di Roberto De Zerbi e Sergio Conceicao per i quali, però, andrebbe pagata clausole molto importanti per liberarli dai rispettivi club. Nel pentolone – si legge – anche il nome di Thiago Motta, che piace molto anche al Paris Saint Germain.

Insomma, una lista dalla quale dovrà venire fuori il nuovo allenatore. Al momento, chiaramente, l’Inter cercherà di tenere tutto l’ambiente concentrato sul finale di stagione, capire se effettivamente Inzaghi riuscirà a portare a casa il maggior numero di obiettivi possibile (c’è anche la Coppa Italia!). Poi si guarderà al futuro, anche se di sicuro Marotta già da adesso proseguirà alla ricerca della futura guida tecnica della squadra nerazzurra.