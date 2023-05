La Serie A sbarca anche su Snapchat: arriva l’annuncio

Grande novità per la Lega Serie A, che ha appena annunciato di essere sbarcata sull’account Snapchat, accessibile sia in inglese che in arabo.

Sempre più vincolata alle nuove comunicazioni, la Lega Serie A. Arriva a tal proposito una novità che potrà interessare sopratutto gli utenti più giovani o tutti gli appassionati del mondo dei social media. Ovvero nasce l’account ufficiale della ‘Serie A’ su ‘Snapchat’.

Si tratta di una nuova collaborazione che consentirà di realizzare dei contenuti specifici per il linguaggio dell’app attraverso i vari filtri ma non solo. Uno strumento importante saranno gli avatar e la realtà aumentata. Il desiderio che ha spinto a ciò è quello di avere un canale di relazione sempre più vicino alla gente e alle generazioni a venire.

Inoltre, la grande novità per l’account ‘Snapchat’ è che sarà fruibile, all’inizio, in due lingue ovvero sia l’inglese che l’arabo, per cominciare a creare networking con la finale di Coppa Italia Frecciarossa, occasione giusta per giungere anche in territori meno vicini alla realtà italiana ma appassionati di Serie A.

Lega Serie A, la grande novità: ora è anche su Snapchat

Sull’apertura del profilo ‘Serie A’ sul noto social network è intervenuto Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, il quale ha dichiarato: “Ampliamo così la nostra offerta del mondo multimediale. Abbiamo l’obiettivo di aumentare il numero degli appassionati della Serie A. Siamo arrivati a 20 account ufficiali in 8 lingue, che ci consentono di produrre contenuti specifici customizzati per ogni territorio, realizzati dalla nostra media company”.

In effetti l’utilizzo di ‘Snapchat’ incrementa la comunicazione su territori come USA e MENA che ne fanno grande utilizzo. Lo conferma anche Alejandro Arenas, Snap Inc. International Sports Partnership: “Siamo felici di collaborare con la Serie A, uno dei campionati sportivi più importanti al mondo e al contempo di offrire contenuti calcistici premium ai nostri 750 milioni di utenti attivi mensili. Non vediamo l’ora di vedere milioni di fan appassionarsi al calcio italiano e di poter aiutare la Casa del Calcio ad espandersi con la nuova generazione di tifosi sportivi grazie a Snap”.