L’AD della Salernitana punge ancora: “Non faremo come a Napoli…”

L’AD della Salernitana punge ancora e stuzzica l’ambiente di casa Napoli. Le parole di Maurizio Milan fanno discutere e si fanno sentire. Ecco svelato tutto

Il pari del Maradona è stato un fulmine a ciel sereno per l’ambiente di Napoli, già pronto a festeggiare il terzo Scudetto. E invece, la rete (e che rete) di Boulaye Dia ha frenato la formazione di Luciano Spalletti e rimandato a domani qualsiasi festeggiamento. Un risultato che ha fatto molto discutere, come molto discutere aveva fatto l’avvicinamento alla gara e il rinvio della stessa alla domenica.

Un qualcosa che non era stato accettato di buona lena dall’ambiente Salernitana, infastidito da come si sia rinviato tutto senza tener conto dei bisogni e degli obiettivi dei granata. La formazione di Paulo Sousa è ancora a caccia della matematica salvezza, mentre è stata trattata dalle amministrazioni napoletane e dai media locali alla stregua di una comparsa nella potenziale festa Scudetto del Napoli. Per questo è divampato l’entusiasmo esagerato della piazza granata, che ha accolto poi il pari del Maradona con gioia (a voler utilizzare un eufemismo).

“Non faremo come a Napoli, festeggeremo solo a risultato ottenuto”: l’AD della Salernitana punge ancora

Entusiasmo che l’amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, ha voluto subito contenere. Anche se ai microfoni di ‘Pressing Room Granata’, il dirigente non si è trattenuto dal pungere ancora l’ambiente partenopeo. Come? Alla domanda se la salvezza dei campani sia già in cassaforte, Milan è stato chiaro: “Non emuleremo i nostri vicini di città e non faremo come a Napoli, festeggeremo solo a risultato ottenuto”.

Una battuta tagliente, che poi l’AD della Salernitana ha motivato così: “Siamo convinti di poter raggiungere la salvezza nel giro delle prossime due-tre gare. Ci sono i presupposti per farlo. Non sarà semplice, però: le prossime partite saranno molto complesse per noi”.

Alla formazione allenata da Paulo Sousa, tuttavia, manca poco per tirare un matematico sospiro di sollievo. I granata sono imbattuti dallo scorso 19 febbraio. Da dopo la sconfitta con la Lazio, la Salernitana è riuscita a restare indenne anche nei pesanti confronti contro Milan, Inter e Napoli.