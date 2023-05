“Resterà con noi”: colpaccio della Salernitana, l’annuncio in diretta

La Salernitana ha annunciato un vero e proprio colpaccio attraverso le parole del direttore sportivo De Sanctis in diretta

Questa sera, la Salernitana ha pareggiato 3-3 all’Arechi contro la Fiorentina, ottenendo il decimo risultato utile consecutivo in Serie A. I granata sono a +8 sulla zona salvezza e resterà questo distacco a prescindere dal risultato di Verona-Inter, vista la sconfitta dello Spezia in casa dell’Atalanta per 3-2. Insomma, è un bel periodo per la squadra di Paulo Sousa che domenica ha pareggiato anche in casa del Napoli allo stadio Maradona 1-1, grazie a un bellissimo gol di Boulaye Dia.

Lo stato di forma di Dia è impressionante. Prima della partita con la Fiorentina, era a quota dodici gol in una stagione con la maglia della Salernitana e ne ha fatti altri tre, diventando il migliore di sempre in un singolo campionato di Serie A. L’attaccante senegalese è arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dal Villarreal, fissato a dodici milioni di euro. Nei giorni scorsi erano arrivate le parole del suo agente, Frederic Guerra, che si auspicava una permanenza in maglia granata.

Salernitana, riscatto per Dia: l’annuncio di De Sanctis

Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa: “Il Villarreal capì che progetto c’era a Salerno e ci fu collaborazione nell’affare Dia. Noi oggi abbiamo un campione vero e inoltre anche i suoi comportamenti sono di livello alto, proprio come le sue prestazioni. Ci sono le condizioni per trattenerlo, resterà con noi al 100%. Il 1° luglio sarà a titolo definitivo un nostro giocatore”. Parole chiare, che dimostrano la fiducia del club granata nei confronti di Dia, che ha una media di un gol ogni due partite con sei assist.

L’uomo del momento, che col Villarreal non ha vissuto una grande stagione e che si è ripreso tutto con gli interessi. La prossima Salernitana di Paulo Sousa sarà costruita tutta intorno a Dia, consapevole che i suoi gol serviranno per un campionato più tranquillo di questo. Sono sette i gol segnati nelle ultime otto partite con due assist.