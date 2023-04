“Dopo la partita…”: Salernitana, rivelazione sul futuro di Dia

Le parole dell’agente di Boulaye Dia sul futuro del suo assistito con Napoli-Salernitana sullo sfondo: sono attese novità

La Salernitana scenderà in campo domenica alle 15:00 contro il Napoli, una partita che potrebbe portare il terzo scudetto della storia ai partenopei. I granata cercano punti salvezza, visto il distacco di sette punti dal Verona terzultimo che ha alzato la quota per la permanenza in Serie A. Con Paulo Sousa, la Salernitana ha avviato un nuovo progetto che si concretizzerà meglio la prossima stagione con il mercato estivo per rinforzare la rosa in base alle direttive del tecnico.

Uno dei giocatori arrivati la scorsa estate è Boulaye Dia, in prestito con diritto di riscatto dal Villarreal fissato a 12 milioni di euro. Una cifra abbastanza alta che comunque la Salernitana sembra intenzionata a pagare, stando alle parole di Frederic Guerra, agente dell’attaccante senegalese. La sua stagione fino a questo momento è molto positiva, con 11 gol segnati e 6 assist in 28 presenze. Il suo futuro potrebbe essere discusso proprio dopo la partita contro il Napoli.

Salernitana, il futuro di Dia: le parole di Guerra

Frederic Guerra, agente di Boulaye Dia, ha parlato ai microfoni di ‘Si Gonfia La Rete’, trasmissione in onda su Radio CRC: “Non possiamo ancora parlare con certezza del suo futuro, perché non lo sappiamo. Io adesso sto andando a Napoli per la gara e magari parlerò con De Sanctis dopo la partita di ciò che succederà. Non so che intenzioni hanno, ma so che vorrebbero riscattarlo a salvezza raggiunta”. Insomma, verosimilmente il futuro dell’attaccante senegalese sarà ancora a Salerno, anche se mancano ancora dei punti per raggiungere la salvezza aritmetica che porterebbe al suo riscatto.

Dia probabilmente scenderà in campo da titolare contro il Napoli. Una sfida molto attesa dal suo procuratore: “Per lui è importante scendere in campo contro squadre forti come il Napoli. E’ molto forte tecnicamente e quest’anno ha fatto bene”. Insomma, sarà molto interessante capire che impatto avrà sulla partita. In questa stagione ha già segnato contro diverse big come Milan, Lazio e Atalanta, tutte nelle partite in trasferta.