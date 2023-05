Spalletti e l’annuncio a sorpresa: “Futuro? Prima completiamo l’opera, poi…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha presentato la gara contro l’Udinese ma c’è stato spazio anche per parlare del suo futuro.

Già alcuni mesi fa il presidente Aurelio De Laurentiis aveva chiarito la sua intenzione circa il futuro di mister Spalletti sulla panchina del Napoli. Seguendo la volontà della dirigenza, c’è ancora spazio per il toscano, anzi è scontato il desiderio di proseguire il progetto sotto la sua direzione. Un gesto di sincera gratitudine e stima per un cammino che è sul punto di culminare con la vittoria dello scudetto.

D’altro canto, a livello contrattuale il Napoli ha tutto predisposto in suo favore. La società partenopea, infatti, ha un’opzione unilaterale affinché il vincolo lavorativo dell’allenatore prosegua fino al 2024 se non 2025. Tuttavia, pur avendo intenzione di far valere questa possibilità, il Napoli si siederà a tavolino col mister per studiare le reciproche intenzioni.

Prima di capire i margini del prosieguo sarà giusto comprendere anche le possibilità di calciomercato. Per stessa ammissione dell’allenatore Spalletti bisognerà proseguire soltanto se ci saranno le prospettive per ribadire soddisfazioni importanti come quelle dell’attuale stagione.

Udinese-Napoli, Spalletti sul futuro: “Qui per vincere, ma dopo…”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare Udinese-Napoli, Luciano Spalletti ha risposto proprio così rispetto al suo futuro sulla panchina azzurra: “Ci sono ancora molte cose da fare e match da disputare bene. Dobbiamo completare un discorso che ancora non lo è e poi penseremo a festeggiare, e soltanto dopo a rimetterci in gioco. “Sono nelle condizioni di poter dare a un pubblico con un sentimento così profondo ciò che merita?”. Poi da lì si parte”.

Si ragionerà quindi sulle prospettive ma senza dimenticare da dove si è partiti e infatti Spalletti ricorda il modo in cui ha accolto la sfida Napoli: “Ho pensato che se mi cerca il Napoli, dico sì per vincere e basta. Non venivo qui per lo stipendio dopo Sarri o Ancelotti. La mia unica via d’uscita era vincere. Le critiche ci sono ancora oggi, ma fanno parte del gioco. Sono venuto qui convinto di provare a fare qualcosa di importante”.