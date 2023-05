Spettacolo Inter, si fermano Milan e Roma: i risultati delle 21:00

Terminano le partite delle 21:00 in quella che è stata una sorprendente giornata, la 33^ di questa Serie A: ecco i risultati

Dopo i risultati delle 18:00, si sono concluse anche le partite in programma alle 21:00. Straordinaria vittoria dell’Inter in casa del Verona allo stadio Bentegodi, terminata 0-6. I nerazzurri tornano a giocare bene e a segnare, dopo un bruttissimo periodo. Adesso, sono al quarto posto a 60 punti. Una partita stradominata in cui sono andati a segno Calhanoglu, Dzeko e Lautaro Martinez con una doppietta a testa e anche un autogol di Gaich. Menzione speciale per il gran gol del centrocampista turco con un destro micidiale dalla distanza.

Brutto pareggio in casa del Milan contro la Cremonese. La squadra di Stefano Pioli evita la sconfitta soltanto nel finale al 93′ grazie a un gol di Messias, dopo che Okereke aveva gelato San Siro al 77′. I rossoneri in campionato non riescono ad avere continuità, con quattro pareggi nelle ultime cinque, adesso sono al sesto posto a pari punti con la Roma, a -2 dall’Inter quarta. Una situazione da migliorare, visto anche l’eccessivo turnover di Pioli con l’esclusione di Theo, Tonali, Leao e Giroud finiti in panchina.

Vince la Lazio, pareggia la Roma a Monza

Vittoria per la Lazio in casa contro il Sassuolo, che torna alla conquista dei tre punti con i gol di Felipe Anderson e Basic. Una partita molto sofferta da parte dei padroni di casa, che rinviano a domani la festa scudetto del Napoli in trasferta a Udine. Per Maurizio Sarri tante cose su cui lavorare, come il calo dei suoi giocatori già nel primo tempo. La squadra di Dionisi, infatti, ha avuto diverse occasioni per far male agli avversari, non sfruttate.

Pareggia la Roma in casa del Monza, 1-1: a El Shaarawy ha risposta Caldirola, entrambi i gol nel primo tempo. Nella ripresa, l’esterno italo-egiziano è anche uscito per infortunio e per la prossima partita, Mou ha perso anche Celik per squalifica. E’ la terza partita in campionato che i giallorossi restano senza vittorie, con soltanto due punti conquistati e adesso sono a -2 dall’Inter. La prossima sarà proprio contro i nerazzurri.

CLASSIFICA: Napoli* 79; Lazio 64; Juventus 63; Inter 60; Atalanta 58; Milan 58; Roma 58; Fiorentina 46; Torino 45; Bologna* 45; Monza 45; Sassuolo 43; Udinese* 42; Salernitana 35; Empoli* 32; Lecce 31; Spezia 27; Verona 27; Cremonese 21; Sampdoria 17.