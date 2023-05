“Andrà via”: Juve, arriva l’annuncio che spiazza i tifosi

La Juventus, al termine dell’attuale stagione, dirà addio ad uno dei suoi top player: l’addio è da considerare praticamente certo.

Per dire che il paziente è guarito sarà necessario attendere una contro-prova. Intanto la Juventus, dopo 4 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, si è rimessa in carreggiata battendo il Lecce. Un successo di fondamentale importanza per i bianconeri, rimasti al terzo posto a -1 dalla Lazio seconda e a +3 dall’Inter quarta. Il sogno di ottenere un piazzamento in zona Champions è quindi ancora vivo, con il club che cercherà di centrarlo così da rendere possibile la permanenza delle sue stelle.

La permanenza a Torino di Adrien Rabiot e Angel Di Maria, infatti, è legata alla partecipazione della prossima edizione della kermesse europea. Entrambi sono legati alla Vecchia Signora fino a giugno e percepiscono stipendi insostenibili per le casse societarie in caso di mancata qualificazione al torneo. Sia il francese che l’argentino si trovano bene in città e resterebbero volentieri ma sarà decisivo il modo in cui si concluderà la lunga rincorsa juventina.

In scadenza, inoltre, ci sono altri due elementi della rosa. Il primo è Alex Sandro che, salvo sorprese, rimarrà alla base su specifico input di Allegri. Il brasiliano si è ormai adattato a fare il difensore in uno schieramento a 3 ed il tecnico ritiene fondamentale avere a disposizione un mancino del suo calibro. I contatti sono scattati ed aggiornamenti sulla questione sono attesi a stretto giro di posta. Verso l’addio, invece, Juan Cuadrado.

Juventus, addio in vista per Cuadrado

Anche il contratto del colombiano scade il 30 giugno ma in questo caso la dirigenza ha fatto sapere di non essere interessata a discutere un eventuale prolungamento. Uno scenario confermato oggi da Nicolò Schira: il lungo matrimonio tra le parti, iniziato nel luglio 2017, si concluderà quindi tra qualche settimana. Una buona notizia perla Roma che, da ormai qualche giorno, ha iniziato a valutare l’idea di ingaggiarlo a parametro zero.

La Juventus, dal canto suo, pensa ad Emil Holm come eventuale sostituto mentre a centrocampo piacciono Davide Frattesi e Morten Hjulmand. Il primo viene valutato circa 40 milioni dal Sassuolo tuttavia i bianconeri contano di abbassare la quota cash inserendo nell’operazione qualche talento della pantera bianconera. Il secondo, invece, è finito nel mirino della Premier League. Il Lecce ha esposto il prezzo in vetrina: serviranno almeno 15 milioni per portarlo via.