Juventus, offerta più bonus per il top: i tifosi ora sognano

La Juventus sta già studiando il calciomercato e ha già lanciato l’offensiva per prelevare uno dei giocatori più desiderati presenti in Serie A

Dopo una serie di match senza vittoria, la Juventus ha rialzato la testa raccogliendo il successo interno contro il Lecce. Salentini superati con le marcature di due calciatori di cui si parla tanto in questi mesi, Leandro Paredes e Dusan Vlahovic. L’argentino, in seguito al suo arrivo al PSG, ha deluso le aspettative restando in varie circostanze in panchina. Anche l’attaccante ex Fiorentina ha calato il suo bottino realizzativo da quando si è trasferito a Torino.

Il club bianconero, intanto, si muove pensando pure in prospettiva. Il vantaggio sul quinto posto è aumentato e il secondo posto rimane ad una sola lunghezza. La dirigenza della Vecchia Signora lontano dal terreno di gioco però sta tentando di firmare un colpo sensazionale in grado di riaccendere l’entusiasmo dei suoi tifosi.

Calciomercato Juventus, c’è l’offerta per Milinkovic Savic: 25 milioni più bonus per il serbo

La vittoria con il Sassuolo ha permesso alla Lazio di riprendere il cammino dopo due sconfitte consecutive contro Torino e Inter. I biancocelesti hanno confermato il secondo posto e sono a +6 sulla quinta posizione. Il successo dà un piccolo margine sulle altre pretendenti al momento fuori da un posto Champions League.

Il club di Claudio Lotito però deve fare i conti adesso con l’assalto della Juventus a Sergej Milinkovic Savic. Il nome del centrocampista serbo è da parecchio tempo accostato ai bianconeri. L’offensiva della società torinese è partita, come riferito da ‘Il Messaggero’.

Il quotidiano romano ha fatto il punto della situazione sul giocatore, in scadenza a giugno 2024 e probabilmente destinato a restare in questa condizione pure nei prossimi mesi. Secondo la testata capitolina, la Juventus è tornata a bussare alla porta del suo agente, Mateja Kezman.

I bianconeri offrono 25 milioni di euro più bonus, una cifra però che non sembra soddisfare il patron della Lazio, che ha strappato anche una promessa a Milinkovic Savic, ovvero quella di non chiudere il rapporto andando via a parametro zero. Al momento però non sono arrivate offerte superiori. Questo, dunque, non chiude le porte alla Juventus in quanto le preannunciate proposte da 40 milioni di Arsenal e Newcastle non sono ancora giunte a Formello.