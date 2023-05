Napoli nella storia: Osimhen regala il titolo, 33 anni dopo è terzo scudetto

Il Napoli è sceso in campo contro l’Udinese alla Dacia Arena e Victor Osimhen ha regalato una gioia incommensurabile al popolo partenopeo. Il risultato finale e i marcatori del match.

Il Napoli è sceso in campo alla Dacia Arena per coronare un sogno. L’Udinese, tramite il suo tecnico Andrea Sotti, ha messo subito le cose in chiaro: non avrebbe giocato senza mettercela tutta e senza dare filo da torcere. È servito perciò ancora lui, un super Victor Osimhen per vincere definitivamente e ufficialmente questo Scudetto.

Udinese-Napoli si è giocata tutta sul filo del rasoio. Perché i padroni di casa, alla Dacia Arena, sono andati in vantaggio e hanno impensierito i tifosi azzurri. Non tanto per la vittoria dello Scudetto che non è mai, negli ultimi mesi, stata messa in discussione. Ma per un secondo match point non colto.

Eppure questa notte il cielo si è colorato di azzurro su Napoli e su tutta l’Italia. Dopo 33 anni il club partenopeo è tornato a vincere lo Scudetto e si è laureato Campione d’Italia per la stagione 2022/23.

Udinese-Napoli, il risultato è di 1-1: la squadra di Spalletti è ufficialmente Campione d’Italia con un super Osimhen

L’Udinese, alla Dacia Arena, è andato inizialmente avanti contro il Napoli. Sono serviti infatti ai padroni di casa per andare avanti con Sandi Lovric, al 13′, su assist di Udogie. Quest’ultimo è poi, nel corso del secondo tempo, uscito abbastanza malconcio. Ma poi il Napoli ha riportato tutto in parità.

E con chi se non con il super Victor Osimhen? L’uomo che è mancato in un momento decisivo ma che a suon di gol ha portato avanti questa squadra, regalandole di fatto la possibilità di avverare un sogno. In una mischia l’attaccante ha preso pala e con un tiro piazzato di destro l’ha messa sotto la traversa.

Ecco la classifica di Serie A dopo la 33^ giornata

Napoli 80, Lazio 64, Juventus 63, Inter 60, Atalanta 58, Milan 58, Roma 58, Fiorentina 46, Bologna 45, Torino 45, Monza 45, Udinese 43, Sassuolo 43, Salernitana 35, Empoli 35, Lecce 31, Verona 27, Spezia 27, Cremonese 21, Sampdoria 17.