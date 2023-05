Udine invasa dai tifosi del Napoli, annuncio improvviso del Questore

Il questore della città friulana ha preso la parola prima della sfida di questa sera che può assegnare lo scudetto al Napoli di Luciano Spalletti

Un punto separa il Napoli dalla vittoria del suo terzo scudetto. Saltata la festa in coincidenza della gara interna con la Salernitana, l’occasione per dare il via alla gioia è fissata adesso per il triplice fischio finale di questa sera dopo la gara con Udinese.

Questa volta alla squadra di Luciano Spalletti, ormai certa del titolo al di là dei calcoli matematici, è sufficiente un punto per chiudere la pratica. Ragione per cui Udine si colorerà di azzurro questa sera. Una vera e propria invasione di tifosi napoletani che vogliono condividere il momento con Di Lorenzo e soci. In proposito, in queste ore è arrivato l’annuncio del Questore.

Udinese-Napoli, gli azzurri hanno la seconda opportunità per chiudere la pratica: “Che sia una festa dello sport”, il Questore lancia un messaggio inequivocabile

La Dacia Arena questa sera accoglierà un nutrito gruppo di tifosi del Napoli. Saranno circa 13mila i tifosi azzurri che questa sera assisteranno alla gara contro la formazione di Andrea Sottil. L’appuntamento con la storia è stato un richiamo molto forte per tantissimi sostenitori della squadra partenopea, nonostante il giorno feriale.

Sono giunte, intanto, le parole del questore di Napoli Alfredo D’Agostino. “Facciamo appello all’intelligenza delle persone affinché questa serata sia soltanto una grande festa dello sport”. D’Agostino ha poi sottolineato: “Sono stati adeguatamente rinforzati tutti i servizi. Il Dipartimento di pubblica sicurezza ha inviato contingenti in supporto”.

Anche a Napoli, l’entusiasmo diventerà dilagante nel caso in cui questa volta dovesse prodursi uno dei due risultati utili per liberare la gioia che la piazza partenopea attende ormai da 33 anni. Una gioia che è montata nel corso dei mesi in virtù della cavalcata autoritaria della squadra di Spalletti, dominatrice assoluta del torneo con un percorso fatto di pochi incidenti e tante giornate magiche.