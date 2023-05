Inter, Marotta programma il dopo Skriniar: due nomi in pole

Beppe Marotta lavora per il futuro. Il dirigente dell’Inter pensa al dopo Skriniar, due i nomi sulla sua lista. Il calciomercato si avvicina…

L’Inter ha ancora tanto da giocarsi all’interno di questa stagione ma, allo stesso tempo, serve programmare il futuro. Al netto di quello che sarà l’epilogo da qui a giugno, c’è bisogno di dare una sterzata sotto il punto di vista organizzativo. Alcune situazione intere vanno delineate, e cosi anche il futuro deve essere gestito attraverso la lungimiranza di chi ha dimostrato di passato di saper anticipare i tempi.

Come noto, Milan Skriniar alla fine di questa stagione lascerà l’Inter. A nulla sono bastati i tentativi da parte della società di convincere il giocatore slovacco a restare. Troppo forte il corteggiamento di una compagine economicamente prorompente come il Paris Saint Germain che alla fine di questa stagione potrà accogliere l’ormai ex capitano dell’Inter.

Beppe Marotta ci ha provato, sono stati messi in campo diversi mezzi (anche economici) per trattenere Skriniar. Eppure, il difensore ha ascoltato ma al tempo stesso rifiutato quelle che è stata la proposta nerazzurra, evidentemente ammaliato anche da un contratto importante in una fase delicata della propria carriera.

Inter, la mossa di Marotta: due nomi per il dopo-Skriniar

Una volta appurato il rifiuto del giocatore ex Sampdoria, Beppe Marotta ha deciso di muoversi in sordina. Ci sono dei nomi sulla lista del dirigente nerazzurro che già in queste settimane tra provando ad apparecchiare la tavola per poi tentare l’assalto, ed eventualmente chiudere i giochi, una volta terminata questa stagione. La proprietà ha bisogno anche di conoscere quale sarà la dimensione dell’Inter il prossimo anno, e se ad esempio la squadra di Inzaghi giocherà la Champions League.

Certo, Marotta ha già individuato dei profili interessanti per sostituire Skriniar. Due su tutti: secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, Becao e Danso sono due elementi intriganti sui quali si sarebbero posti gli occhi dell’Inter. Il primo già conosce il campionato italiano ed ha messo in campo anche una buona stagione con la maglia dell’Udinese. Il secondo è titolare nel Lens, ha stupito tutti ed attirato diversi club importanti. Insomma, tra questi due potrebbe concretamente emergere l’erede di Skriniar. Ora ai tifosi serve attendere la sessione estiva di calciomercato.