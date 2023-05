“Con Marotta…”: Juventus, Lapo Elkann sorprende i tifosi

Dopo la vittoria della Juve di Massimiliano Allegri con il Lecce di Baroni, Lapo Elkann ha rilasciato alcune dichiarazioni su Beppe Marotta.

Dopo il pareggio rimediato domenica scorsa contro il Bologna di Thiago Motta, la Juventus è finalmente tornata al successo. I bianconeri, infatti, hanno battuto quest’oggi all’Allianz Stadium il Lecce di Marco Baroni.

La ‘Vecchia Signora’, così come contro il Bologna, ha sia creato che concesso tante occasioni da gol. La Juventus ha sicuramente meritato la vittoria, arrivata con le reti realizzate da Leandro Paredes e Dusan Vlahovic, ma ha anche sofferto il tentativo del Lecce, che aveva pareggiato momentaneamente con il rigore realizzato da Ceesay, di portare a casa almeno un punto.

Con questo successo, in attesa del risultato finale della gara della Lazio di Maurizio Sarri di questa sera allo Stadio Olimpico contro il Sassuolo, la Juventus di Massimiliano Allegri è riuscita a conquistare la seconda piazza in classifica dietro al Napoli capolista. Tuttavia, nonostante questo successo importante per la corsa alla prossima edizione della Champions League, in casa bianconera bisogna registrare dichiarazioni che hanno fatto molto rumore.

Lapo Elkann: “La Juventus ha perso tanto con l’addio di Beppe Marotta”

Lapo Elkann, tramite il proprio profilo ufficiale di Twitter’, ha infatti l’espresso l’urgenza della ‘Vecchia Signora’ di trovare un grande dirigente: “La Juventus ha perso tanto con l’addio di Beppe Marotta. Secondo il mio parere, oltre a chi già c’è oggi, servono delle figure forti e capaci del mondo del calcio che è un mondo tutto suo. Senza è davvero impensabile riportare la Juventus ai più alti livelli. Questo per me è un dato di fatto”.

Queste parole di Lapo Elkann fanno riferimento all’assenza di un dirigente sportivo dopo le dimissioni dell’intero CdA bianconero. La Juventus sta infatti cercando vari nomi, tra cui Cristiano Giuntoli e Frederic Massara. Tuttavia, l’obiettivo principale della nuova dirigenza è quello di risolvere il prima possibile i problemi extracalcistici: dal caso plusvalenze a quello relativo della manovra stipendi.