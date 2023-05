Lutto Napoli, è deceduto un tifoso a Udine: cosa è successo

Brutta notizia nel corso dei festeggiamenti del Napoli. Il tifoso azzurro non ce l’ha fatta nonostante i soccorsi immediati.

Il Napoli è finalmente campione d’Italia. Il pareggio contro l’Udinese ha regalato agli azzurri l’aritmetico scudetto. Il terzo nella storia del Napoli, che arriva dopo 33 anni dall’ultimo conquistato.

Un campionato dominato dagli uomini di Luciano Spalletti, che a cinque partite dal termine della stagione sono a 16 punti di vantaggio dalla seconda in classifica. Un distacco enorme, che testimonia la grandezza di una squadra che si è comportata come uno schiacciasassi. Miglior attacco e miglior difesa del campionato (69 gol fatti e 23 subiti in 33 partite), il Napoli ha come unico rammarico l’uscita dai quarti di finale di Champions League. Un risultato comunque storico per gli azzurri che mai l’avevano raggiunta.

Il pareggio con l’Udinese ha liberato una festa che era iniziata già la settimana scorsa. Domenica, infatti, i napoletani erano scesi in piazza dopo la sconfitta della Lazio con l’Inter, pronti a festeggiare il titolo in vista della partita, sulla carta abbordabile, con la Salernitana. Il pareggio di Dia aveva spento gli animi dei tifosi azzurri, che avevano dovuto aspettare qualche altro giorno.

Al fischio finale dell’arbitro i circa 10mila tifosi presenti a Udine hanno invaso il campo per abbracciare i giocatori. A Napoli, invece, i 55mila presenti al Maradona per seguire il match a distanza sono esplosi di gioia, e nella città iniziata una festa durata fino a tarda notte.

Udine, tifoso del Napoli perde la vita

Nell’enorme gioia dei tifosi del Napoli, tuttavia, c’è da segnalare anche qualche brutta notizia.

Dopo il 26enne che ha perso la vita in circostanze ancora poco chiare, c’è un altro decesso da riportare.

Un tifoso del Napoli, residente in Austria, ha perso la vita nei pressi della stazione di Udine. E’ stato visto accasciarsi a terra intorno alle 4 del mattino, e allertati i soccorsi da alcuni passanti, non c’è stato nulla da fare. A nulla sono servite le tecniche di rianimazione messe in atto dagli operatori sanitari.

Inoltre, sono circa 200 i feriti a causa di incidenti d’auto e fuochi d’artificio in tutta la città.