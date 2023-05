Milan, tifosi pazzi di gioia: svolta totale per Leao

Il calciomercato del Milan potrebbe decollare con il possibile rinnovo di Rafael Leao: le ultimissime sul portoghese lasciano ben sperare i tifosi

La sfida di domani pomeriggio contro la Lazio è un appuntamento imprescindibile per il futuro dei rossoneri in campionato. Il Milan, reduce da quattro pareggi nelle ultime cinque gare di Serie A, è uscito dalle prime quattro posizioni del campionato. La quarta piazza è distante due punti e il match contro i biancocelesti potrebbe essere decisivo sotto questo punto di vista.

Sullo sfondo però fa capolino il derby di Champions League contro l’Inter. Il doppio confronto contro i nerazzurri condizionerà i piani di Stefano Pioli nell’organizzazione dell’undici titolare. Il tecnico rossonero dovrà sviluppare le sue scelte senza perdere altro terreno. Intanto, per ciò che concerne il rinnovo di Rafa Leao ci sono interessanti sviluppi.

Calciomercato Milan, Laudisa assicura: “La trattativa per il rinnovo di Leao procede. I rossoneri contano di avere il sì”

A fare il punto sul futuro di Rafael Leao è arrivato adesso il punto di Carlo Laudisa. Il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ ne ha parlato nella pillola ‘Calciomarket’ offerta dalla testata milanese.

Negli ultimi giorni, il tema è passato in secondo piano e in molti hanno pensato che questo potesse essere dovuto all’andamento del campionato, che non assicura al Milan la partecipazione alla prossima Champions League, per cui è ancora in competizione nell’edizione attuale.

“I beninformati assicurano che non si è fermata la trattativa per il rinnovo di Rafa Leao. I lavori stanno continuando, siamo all’ultima curva. Un accordo economico esiste già: 7 milioni più altri due di buoni entrata. Inoltre c’è da versare i 22 milioni di euro della multa allo Sporting Lisbona. Riguardo a ciò, il Lille si è già detto disponibile ad anticipare quei soldi, in parallelo con il rinnovo del portoghese. A cavallo tra la gara con la Lazio e quella di Champions contro l’Inter, il Milan conta ancora di avere il sì di Leao”, ha assicurato il giornalista esperto di calciomercato de ‘La Gazzetta dello Sport”.

Il portoghese è un elemento determinante nello scacchiere tattico rossonero. Lo ha dimostrato ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, nella gara europea contro il Napoli quando ha servito a Giroud il pallone che ha permesso di avvicinare la squadra di Pioli alla semifinale già nel primo tempo della partita del Maradona.