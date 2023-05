Napoli, addio Osimhen? De Laurentiis svela tutto, tifosi spiazzati

Arrivano le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul futuro di Victor Osimhen, cercato da diversi top club

Il Napoli ha vinto il terzo scudetto della sua storia, con l’aritmetica arrivata ieri sera a Udine in seguito al pareggio per 1-1 contro la squadra di Sottil. I partenopei si trovavano in svantaggio, poi ci ha pensato il solito Victor Osimhen a risolvere la situazione e a regalare un grande gioia a tutti i suoi tifosi. Sono tante le voci che circolano sul suo futuro, con diversi top club che vogliono acquistare il centravanti nigeriano. E le principali sono della Premier League e della Bundesliga.

In prima fila ci sono Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco. Tutte e tre necessitano di un centravanti e Victor Osimhen è quello più ‘disponibile’ anche da un punto di vista contrattuale. Il nigeriano con il Napoli ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 e il club deve trovare un accordo per il rinnovo, per non andare a un anno dalla scadenza che farebbe ridurre il suo valore. Ed è arrivata una grossa novità da parte di De Laurentiis.

Napoli, svelato il futuro di Osimhen: parla De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘Cinque Minuti’ trasmissione di Bruno Vespa in onda su Rai 1: “Vendita Osimhen? Giammai… Non lo venderò. Domenica succederà qualcosa di straordinario, la festa continuerà anche per le prossime partite ed è questa la cosa bella. Noi stiamo preparando la festa scudetto e sarà bellissima. Mi hanno offerto 1 miliardo per il Napoli e 2,5 miliardi per tutto il mio gruppo, ma ho rifiutato”. Dichiarazioni bomba sul futuro di Osimhen, anche se vanno valutati alcuni aspetti riguardo il suo contratto.

Osimhen percepisce circa 4,5 milioni di euro a stagione, oltre il monte ingaggi da 3,5 milioni istituito da De Laurentiis. Sotto questo punto di vista, Manchester United, Bayern Monaco e Chelsea gli offrirebbero di più. Anche se va accontentato il Napoli che al momento chiede almeno 120 milioni per privarsi del proprio centravanti. E sarà molto interessante capire se arriverà un’offerta di questo tipo. Nel frattempo De Laurentiis ha chiarito che non vuole vendere il giocatore.