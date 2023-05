Roma, terrorizzati: addio possibile, spunta il retroscena

La Roma riflette sulla posizione di Mourinho: il divorzio tra le parti può andare in scena in estate. Ecco i sostituti.

Ancora 5 partite da vivere al meglio, tutti insieme, per provare ad ottenere un piazzamento in zona Champions e sollevare al cielo l’Europa League. Poi, cosa accadrà in seguito, non è ancora chiaro. Un vero e proprio rebus il futuro di José Mourinho legato alla Roma fino al 2024: il divorzio, però, potrebbe andare in scena già in estate. Scenario possibile, visto che il club ha cominciato a vagliare una ristretta rosa di possibili sostituti. Ma andiamo con ordine.

Il tecnico più volte, in queste settimane, ha rimarcato il fatto di avere una rosa corta e non all’altezza della situazione criticando in maniera ben poco velata l’operato del direttore sportivo Tiago Pinto. A vuoto anche gli appelli per chiedere ai Friedkin un incontro per discutere dei piani di sviluppo pluriennale della società giallorossa. Gli imprenditori statunitensi, dal canto loro, hanno espresso un certo disappunto per le continue polemiche create dal mister originario di Setubal. L’ultima in ordine temporale quella contro l’arbitro Chiffi.

Ecco perché, al momento, non è da escludere un divorzio al termine della stagione. L’approdo di Mou nella città Eterna ha consentito alla squadra di crescere, vincere la prima edizione della Conference e tornare competitiva ad alti livelli. Ma le continue frizioni tra il portoghese e la proprietà rendono quanto mai in salita una sua possibile permanenza in panchina. Diversi club hanno quindi iniziato a sondare il terreno, così da convincerlo a lasciare Roma, mentre i giallorossi guardano soprattutto in Premier League.

Roma, Mourinho può andare via

Il Paris Saint Germain ed il Real Madrid, ad esempio, hanno cominciato a muoversi lanciando concrete manifestazioni d’interesse nei confronti di Mourinho. I francesi, a stretto giro di posta, licenzieranno Christophe Galtier mentre le Merengues rischiano di perdere Carlo Ancelotti attratto dall’idea di diventare il Ct della Nazionale brasiliana. Nel caso in cui si concretizzasse l’addio, scenario possibile secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, allora la Roma piomberebbe con forza su Roberto De Zerbi.

L’ex Sassuolo è alla guida del Brighton sesto in Premier League (a -8 dal Manchester United quarto) e nel suo contratto è stata inserita una clausola rescissoria da 13 milioni. De Zerbi, però, si trova bene in Inghilterra e non sembra intenzionato a fare rientro in Italia. La Roma ha quindi sondato due nomi alternativi: Thiago Motta del Bologna e Ruben Amorin dello Sporting Lisbona. L’aria, in casa giallorossa, è pesante. Mou può dire addio sul serio.