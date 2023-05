Cassano spiazza su De Laurentiis: “Insufficiente, gli è andata di culo”

Mentre il Napoli è matematicamente campione d’Italia con cinque giornate d’anticipo, Antonio Cassano va controcorrente su Aurelio De Laurentiis.

Il tecnico Luciano Spalletti è sugli scudi. I giocatori del suo Napoli e i tifosi lo elogiano costantemente per il lavoro portato avanti in queste stagioni azzurre fino all’anelata e inattesa vittoria del campionato, dopo l’ultimo calciomercato estivo che ha visto ritoccata la formazione in molti degli elementi cardine e vincenti del ciclo precedente.

Via Koulibaly, Mertens, Insigne e Fabian Ruiz: colonne portanti della rosa partenopea dalla difesa all’attacco, passando per il centrocampo. Senza dimenticare anche un portiere simbolo come col tempo è divenuto il colombiano David Ospina. Luciano Spalletti ha saputo creare il giusto gioco corale con un collettivo che è stato spesso o quasi sempre addirittura invalicabile. Inoltre, l’allenatore è stato anche capace di rivalutare figure come quella di Stanislav Lobotka, divenuto idolo della tifoseria e a metà campo tra i migliori in Europa.

Tuttavia è indubbio che nel complesso, guardando all’era Aurelio De Laurentiis, il grande protagonista e artefice sia lui. Il patron è stato capace di creare un club virtuoso nei conti e mai traballante in campo internazionale, arrivando a un obiettivo sognato per oltre tre decenni.

Napoli campione d’Italia, Cassano su De Laurentiis: “Gli è andata di c**o”

Sulla figura di Aurelio De Laurentiis, soprattutto ultimamente, sono d’accordo tutti, a parte qualche eccezione. Una di queste è rappresentata da Antonio Cassano. L’ex calciatore su ‘Twitch’ ha bacchettato così il presidente azzurro: “Per me è insufficiente. Ma quale visionario! Gli è andata di c**o! Ha passato la patata bollente all’allenatore, dicendo di voler ambire allo scudetto dopo che l’anno prima gli ha rotto i co***oni. Non ha detto nulla quest’anno solo perché il Napoli ha viaggiato a vele spiegate”.

Secondo l’ex attaccante italiano infatti da elogiare, oltre la squadra, sono soltanto il Ds Giuntoli e l’allenatore Spalletti: “Giuntoli, Micheli e lo staff sono da voto massimo. Hanno scovato ragazzi eccezionali. Sono sempre stati al fianco del gruppo e del tecnico. Complimenti a loro”.