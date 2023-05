Napoli, De Laurentiis non si trattiene: “In estate via gli scontenti…”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis mette le cose in chiaro in vista del prossimo mercato: ecco cosa succederà.

La vittoria matematica dello Scudetto porta, in casa Napoli, già alcuni discorsi inerenti al futuro prossimo del club. Partiranno i migliori o De Laurentiis cercherà di trattenerli per aprire un ciclo vincente. Il presidente azzurro ha messo le cose in chiaro.

In vista della stagione che vedrà il tricolore tornare cucito sulle maglie azzurri e il Napoli essere la squadra da battere, De Laurentiis è chiaro e subito dopo la festa Scudetto ha dichiarato ai microfoni della RAI quale è la sua idea per il calciomercato: “Kvara non si muove e neppure Osimhen. Coloro che hanno dimostrato di funzionare non vanno mai cambiati. Poi ci sono quelli che non sono soddisfatti, qui si apre un altro discorso: se vogliono andare via, troveremo altri giocatori entusiasti.”

De Laurentiis è chiaro, la prossima stagione dovrà essere un continuo di questa stagione. Nessun ridimensionamento, ma continuare sulla strada tracciata con questa vittoria: “Ora non dobbiamo più fermarci. Questo Scudetto deve essere solo l’inizio. Speriamo davvero che non ci sia mai una fine.”

De Laurentiis si toglie i sassolini dalle scarpe: “Noi contro il sistema che blocca il calcio italiano”

Come al solito De Laurentiis è un fiume in piena: “La vittoria dello Scudetto è talmente bella che solo le parole del grande Modugno potrebbero descriverla. Abbiamo dimostrato perseveranza, contro un sistema che è stato il freno per il calcio italiano. Le sfide, se affrontate da soli, richiedono un grande sforzo e più tempo. Spero che questo Scudetto segni l’inizio di un cambiamento e spero che lo comprendano tutti a partire dai miei colleghi presidenti.”

Un passaggio infine anche sul Maradona ‘virtuale’ durante il match contro l’Udinese: “I tifosi sono parte integrante della partita. sono fondamentali. Ricordo durante il periodo del COVID: era come stare in un acquario, si sentiva praticamente solo la voce di Gattuso. Una cosa davvero straniante.”