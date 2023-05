Juventus, subito un top per Allegri: si lavora già al 2024

La Juventus pianifica le prossime mosse di mercato. Per potenziare la difesa il club ha messo nel mirino un giocatore della Liga.

La Juventus ha cominciato a pianificare le future mosse di mercato. Per ora soltanto sondaggi ed idee, visto che l’attuale terzo posto va considerato ancora virtuale e non è ancora chiaro se il club parteciperà alla prossima edizione della Champions League. Il club, in ogni caso, ha provveduto a fissare le priorità. A centrocampo i riflettori verranno puntati su elementi giovani con ancora ampi margini di crescita ma già pronti per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi. Per quanto riguarda la difesa, invece, si cercheranno difensori centrali di comprovata esperienza.

Per potenziare la linea mediana la Vecchia Signora ha iniziato a seguire Davide Frattesi del Sassuolo e Morten Hjulmand del Lecce. Il primo, autore di 6 gol in campionato, ha già fatto sapere di gradire molto il trasferimento a Torino a prescindere la modo in cui si concluderà la stagione bianconera. Prenderlo, in ogni caso, si preannuncia complicato per due motivi. In primis, perché il Sassuolo finora ha sempre sparato alto (40 milioni). Frattesi, poi, piace alla Lazio e alla Roma da tempo iscrittesi alla corsa.

Il danese ha un costo più contenuto, intorno ai 15 milioni, ma la sensazione è che per strapparlo ai salentini sarà necessario mettere sul piatto una cifra ben più alta. Anche in questo caso sarà necessario fronteggiare una folta concorrenza comprendente, oltre alla Roma, anche varie squadre della Premier League. Nel mirino della dirigenza, poi, è finito Pau Torres il cui futuro al Villarreal è tutto da scrivere.

Juventus, primi contatti con Pau Torres

Il centrale spagnolo è legato al Sottomarino giallo sino al 2024 ma le parti, in questi mesi, non hanno mai discusso di un possibile prolungamento. L’addio in estate, a condizioni da saldo, è quindi possibile. La Juventus, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, ha iniziato a muoversi al punto da raggiungere “un primo accordo con il calciatore”. Un colpo per rimpolpare il pacchetto arretrato, d’altronde, appare inevitabile quanto necessario.

Leonardo Bonucci, che ha da poco compiuto 36 anni, è rimasto spesso ai box per infortunio (14 le partite saltate) mentre Federico Gatti ha offerto un rendimento altalenante. Daniele Rugani, dal canto suo, è sparito dai radar scivolando indietro nelle gerarchie di Allegri. Pau Torres, in tal senso, andrebbe a ricoprire un ruolo di primo piano nella formazione di Allegri. La trattativa con il Villarreal è tutta da imbastire ma intanto le idee sono chiare.