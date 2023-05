Il Napoli prolunga il contratto di Spalletti, ma lui vuole un incontro per discuterne

Novità per quanto riguarda il futuro di Luciano Spalletti. Ecco cosa ha fatto il Napoli e cosa avrebbe deciso il tecnico.

Con la città ancora in festa e con la squadra che questo pomeriggio si ritroverà al Diego Armando Maradona per il match con la Fiorentina e per l’inevitabile abbraccio da parte dei tifosi, il Napoli guarda però anche al prossimo futuro con diversi nodi da sciogliere in vista della prossima stagione.

Nel campionato che vedrà gli azzurri cucirsi finalmente, dopo 33 anni, il tricolore sul petto, Aurelio De Laurentiis è alla prese con il futuro di alcuni dei principali protagonisti della cavalcata trionfale del Napoli. Alcuni dei pezzi pregiati della rosa sono già ne mirino delle big europee, ma anche chi dalla panchina e da dietro la scrivania ha contribuito a questo successo storico potrebbe lasciare al termine della stagione.

Il direttore sportivo Cristiano Giunto li è da tempo nel mirino della Juventus. Su di lui però ci sono anche alcuni club di Premier League ansiosi di rilanciarsi nel breve futuro. C’è poi la questione Luciano Spalletti su cui balla un’opzione per il rinnovo automatico anche la prossima stagione e sul quale sono emerse importanti novità.

Spalletti, il Napoli fa valere l’opzione: la palla adesso passa al tecnico

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe già inviato la PEC contenente l’esercizio del diritto di prolungamento di contratto del tecnico toscano. La scadenza del contratto di Spalletti passerebbe quindi dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024.

La volontà del Napoli è chiara e d’altronde Aurelio De Laurentiis non ha fatto mistero in tal senso di voler proseguire con l’allenatore che ha riportato lo Scudetto a Napoli dopo aver riportato gli azzurri in Champions League lo scorso anno. Spalletti però vorrebbe un incontro di persona, per discutere di strategie e di progetto in vista della prossima stagione prima di accettare il rinnovo di contratto.