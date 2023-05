Mercato Napoli, è l’Udinese a consigliare: “Due calciatori fanno al caso vostro”

È dall’Udinese che arrivano due suggerimenti al Napoli in vista della prossima sessione di calciomercato: Aurelio De Laurentiis ascolterà?

Sugli spalti di Udinese-Napoli, gara che ha matematicamente consegnato lo scudetto 2022-23 gli azzurri di Luciano Spalletti, c’era anche Andrea Carnevale. Da calciatore figura della squadra partenopea, è osservatore per la società friulana nel presente e al ‘Corriere dello Sport’ ha toccato diversi argomenti.

Il focus è stato chiaramente rivolto al calciomercato e ai giocatori che potrebbero essere protagonisti di un asse fra Udine e Napoli già durante l’estate, oltre a opinare di alcuni indiscutibili protagonisti azzurri come l’attaccante Victor Osimhen, il quale anche secondo Carnevale “è stato il trascinatore”.

Nonostante i suoi numeri e il suo grande contributo, il giocatore, riferisce il dirigente, non deve dimenticare di essere riconoscente al club, poiché uno ha aiutato alla crescita dell’altro: “Deve essere grato al Napoli, che gli è servito per esplodere. Il giocatore di Spalletti è funzionale per il centravanti e anche a me, non lo nego, avrebbe fatto piacere giocare così. Bisogna solo buttarla dentro”.

Udinese, Carnevale sul Napoli: “Troverà il sostituto di Osimhen, su Beto…”

Andrea Carnevale è sicuro che, qualora in effetti il centravanti nigeriano in estate dovesse lasciare la squadra, accogliendo una delle richieste che arriveranno dalla Premier League, per la società azzurra non sarebbe troppo drammatico: “Certo che il Napoli trova un attaccante così, ci mancherebbe!”.

Quale potrebbe essere? Nomi validi in giro sicuramente ci sono, ma spesso il prezzo non corrisponde al reale valore oppure non sono ancora esplosi. Il dirigente Carnevale si esprime così: “Non so se uno dei nostri possa sostituire Osimhen. Per Beto a gennaio abbiamo rifiutato la grande somma di una big. Diventerà fortissimo. Non dico come Osimhen, ma quelle sono le caratteristiche. È dotato di tecnica ed è forte nel gioco aereo. Ha tutto, e da attaccante vi dico che è perfetto era una big. Udogie da Napoli? Purtroppo è stato già ceduto al Tottenham, poi ci sono Samardzic e Pafundi”.