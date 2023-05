Juve, Allegri non ha dubbi: arriva l’annuncio prima della sfida col Siviglia

La Juve torna seconda in classifica, e oa guarda alla semifinale di Europa League col Siviglia. Allegri avverte tutti in vista di giovedì.

Battuta quest’oggi l’Atalanta, la Juventus sembra essere finalmente uscita dal suo periodo nero. Lungo tutto il mese di aprile, la squadra bianconera aveva ottenuto una sola vittoria (1-0 sullo Sporting in Europa League) e addirittura tre sconfitte consecutive in Serie A. Poi, mercoledì in casa col Lecce c’è stato il ritorno alla vittoria, e oggi a Bergamo una conferma della ritrovata forma dei ragazzi di Massimiliano Allegri.

Un risultato incoraggiante, quello ottenuto in casa della squadra sesta in classifica, che permette alla juve di rimettere il muso davanti a (quasi) tutti. La vittoria consente di scavalcare la Lazio, sconfitta di nuovo ieri in casa contro il Torino, riprendendosi così la seconda posizione, dietro solo al Napoli già campione. Ma soprattutto dà un’iniezione di fiducia alla squadra bianconera, che in settimana tornerà in campo in Europa.

Giovedì sera allo Stadium la Juventus riceve la temutissima visita del Siviglia, solo undicesimo nella Liga spagnola ma sempre temibile in Europa League. Gli andalusi sono una presenza fissa e spesso vincente nella competizione, e giunta ormai alla semifinale la squadra spagnola sente odore di traguardo. Allegri e i suoi però si presenteranno a questo turno ben consapevoli di essere i favoriti anche per la vittoria finale.

Allegri guarda già al Siviglia e rivela la strategia della Juve

Non potendo ottenere di più del secondo posto in campionato, e sapendo che la qualificazione alle coppe è appesa alle decisioni dei tribunali, la Juve punta tutto sul Siviglia. La conquista dell’Europa League sarebbe il primo trofeo europeo dei bianconeri dall’Intertoto del 2000, e potrebbe salvare la stagione e la panchina di Allegri. Per adesso il tecnico si mostra fiducioso sul futuro, ma vuole concentrarsi sul presente.

Dopo la vittoria sull’Atalanta, l’allenatore della Juve ha parlato a JTV, tracciando la strada per i suoi ragazzi. “È il modo migliore” ha confermato, parlando delle due vittorie consecutive in Serie A, in vista della sfida al Siviglia in settimana. “Dobbiamo riposarci e pensare a questa meravigliosa semifinale di Europa League” ha proseguito Allegri, con un ovvio sogno nel cassetto. “Spero che i miei giocatori mi regalino il viaggio a Budapest” ha confessato.