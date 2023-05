“Dal 5 giugno…”: Giuntoli alla Juventus? Allegri svela tutto in conferenza

Cristiano Giuntoli, la Juventus e Massimiliano Allegri. Lo strano trio che monopolizza questo sabato mattina di Serie A, attenzione alle parole a sorpresa del tecnico bianconero.

Che sia un pallino storico della Juventus, non è un segreto. Figuriamoci adesso che lo Scudetto lo ha consacrato definitivamente come uno dei migliori direttori sportivi in Europa. Cristiano Giuntoli è uno dei tre fattori chiave che hanno portato il Napoli a vincere la Serie A quest’anno, con un calciomercato tanto coraggioso quanto roboante.

Kim, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori e chi più ne ha, più ne metta. La campagna acquisti del Napoli è stata una delle migliori di sempre per rendimento, nonostante lo scetticismo che pendeva sulla testa dello stesso direttore sportivo azzurro. Adesso Giuntoli è l’obiettivo numero uno della nuova Juventus, che cerca un DS capace di rilanciare il ciclo tecnico dei bianconeri. E seppur un contratto in scadenza nel 2024 con il club di Aurelio De Laurentiis, la Vecchia Signora sta già provando a sedurre e ad ottenere il sì dell’ex Carpi per la prossima stagione.

Giuntoli alla Juventus, Allegri svela tutto in conferenza stampa: ecco le parole del tecnico bianconero

Sull’arrivo o meno di Cristiano Giuntoli alla Juventus si è sbilanciato addirittura Massimiliano Allegri. Il tecnico dei bianconeri è stato incalzato dai giornalisti, nel corso della rituale conferenza stampa pre-partita. E alle domande dei presenti, il trainer di Livorno non si è nascosto troppo.

“Innanzitutto bisogna pensare al presente, perché mancano ancora trenta giorni alla fine della stagione e sono per noi molto importanti”: esordisce così Allegri, che poi prosegue. E di qui aggiunge: “Dal 5 giugno, poi, sarà la società a decidere come agire e cosa fare”.

Giuntoli alla Juventus è un’ipotesi fortissima in casa bianconera, ma Allegri invita sempre alla calma e svela: “Al momento è inutile star qui a parlare ta chi può e non può arrivare, tra calciatori e direttori sportivi. La scelta del nostro prossimo DS non spetta a me, ma alla società – chiarisce il tecnico – Ove mai andrà a farla e con chi deciderà di farlo. Poi quando avranno scelto, starà al club comunicarmelo”.