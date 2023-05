Juventus e non solo: ecco chi altro ha chiamato Giuntoli

Dopo la vittoria dello Scudetto in casa Napoli è tempo di pensare all’immediato futuro. E per Giuntoli ci sono già tre pretendenti.

Il pareggio di Udine regala lo Scudetto matematico al Napoli. La rete di Victor Osimhen, che ha consentito ai partenopei di arrivare al pari contro i padroni di casa, ha fatto esplodere di gioia Napoli e non solo. Adesso però, per la società azzurra, arriva già il tempo di pensare all’immediato futuro.

Già la questione Luciano Spalletti, con il tecnico che potrebbe lasciare dopo la vittoria del titolo, tiene il presidente Aurelio De Laurentiis impegnato in ragionamenti sul breve e medio termine. C’è poi da aggiungere anche la possibilità che un altro grande protagonista del Napoli scudettato, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, possa lasciare Napoli per tentare un’avventura altrove.

Non è un mistero che la Juventus avrebbe individuato in lui il dirigente ideale per rilanciarsi. Dopo una stagione complicata che, Europa League permettendo, rischia di essere una delusione dal punto di vista sportivo, i bianconeri sono decisi a iniziare un nuovo progetto tecnico e societario, già avviato dopo i turbolenti avvenimenti di questo inverno con il cambio al vertice societario. Ma sull’attuale direttore sportivo del Napoli non ci sarebbe però solo la Juventus.

Napoli, su Giuntoli anche sirene dalla Premier: Tottenham e Newcastle vogliono il ds azzurro

Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli non è solo nel mirino della Juventus. Certo i bianconeri sono quelli che si sono mossi già in tempi non sospetti, ma per l’attuale direttore sportivo del Napoli, ci sono sirene anche da parte di due club della Premier League ambizioni che vorrebbero fare il salto di qualità.

Da un lato c’è il Tottenham che, dopo la parentesi Conte-Paratici, potrebbe puntare su Giuntoli. Dall’altro anche l’ambizioso Newcastle, quest’anno finalmente tornato a battagliare per l’alta classifica, vorrebbe il direttore sportivo scudettato per fare il definitivo salto di qualità. In particolare quest’ultima situazione risulterebbe molto intrigante in quanto la proprietà saudita permetterebbe a Giuntoli di lavorare praticamente senza limiti di budget.