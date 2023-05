Napoli, tris di nomi per il dopo Spalletti: c’è Antonio Conte

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha in mente tre profili per la panchina del Napoli, qualora Luciano Spalletti decidesse di lasciare gli azzurri: c’è anche Antonio Conte.

Il Napoli si accinge ad essere accolto questo pomeriggio allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ per la prima volta, dopo trentatré anni, come campione d’Italia dal suo pubblico. Sarà una grande emozione, che accompagnerà il match di campionato contro la Fiorentina. Uno spettacolo allestito prima e dopo la sfida, che per gli azzurri vale l’onore poiché il risultato non altera la matematica.

Si tratterà di un momento di immensa felicità, che darà prosieguo ai festeggiamenti che sono ufficialmente cominciato dopo Juventus-Napoli, con la squadra accolta a Capodichino da migliaia di tifosi. Tuttavia, all’interno dello spogliatoio la festa è accompagnata per alcuni anche da attimi di riflessione sul futuro.

Colui che più di tutti ci ragiona è sicuramente mister Luciano Spalletti, oggi a capo del progetto tecnico degli azzurri alla pari del Ds Giuntoli e il suo staff, il cui futuro è anch’esso da definire nei prossimi mesi.

Napoli, tre nomi in lista in caso di dimissioni di Spalletti: le idee di De Laurentiis

Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, si spalanca uno scenario inatteso in questo momento. Il Napoli ha dalla sua, e la farà valere, l’opzione per estendere ancora di una stagione il contratto dell’allenatore toscano. Ad ogni modo, il patron De Laurentiis è comunque disposto ad ascoltare le intenzioni di Spalletti e prendere una decisione di comune accordo. Proprio in tal senso, la società potrebbe doversi fare carico delle dimissioni del tecnico.

Il quotidiano non esclude che ciò possa accadere, nonostante l’opzione unilaterale di rinnovo siglata ed inviata via pec dal presidente. I due si incontreranno e faranno il punto della situazione. Ciò significa che la dirigenza è consapevole della possibilità di un cambio alla guida tecnica, qualora dai dialoghi emergesse una differenza di vedute sul futuro. A tal proposito, in lista ci sarebbero già tre profili. De Laurentiis, speranzoso di poter contare ancora sull’apporto del toscano, in caso contrario analizzerebbe tre figure, ossia quella di Antonio Conte, suo vecchio pallino; quella di Roberto De Zerbi, in grande rampa di lancio col Brighton; infine Vincenzo Italiano, proprio l’ospite odierno al ‘Maradona’ con la Viola.