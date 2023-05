Juventus, Gravina pronto a ripetere la ‘grazia’: dopo Lukaku tocca a Vlahovic

Nonostante la vittoria in casa Juve tiene banco quello che è accaduto con il centravanti serbo Dusan Vlahovic.

Nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A importante vittoria per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il club bianconero ha vinto per 2 a 0 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta ed ha messo un grande punto in chiave Champions League. Decidono le reti di Iling Junior e Vlahovic, a segno nel finale pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.

Seconda rete consecutiva per il bomber serbo che sta provando a ‘svegliarsi’ dopo settimane di difficoltà. Nel corso del match c’è stato però un episodio gravissimo, un episodio che purtroppo più volte abbiamo visto nei campi da gioco italiani. Vlahovic ha ricevuto insulti a sfondo razzista da parte dei tifosi dell’Atalanta, dal suo ingresso e per tutta la sua partita.

Il calciatore ha esultato quasi provocando i tifosi orobici e dopo il gol ha ricevuto un’ulteriore beffa, l’ammonizione da parte dell’arbitro. Un caso che già abbiamo vissuto nelle ultime settimane, con l’ammonizione di Romelu Lukaku dopo l’esultanza, a tratti giudicata eccessiva, nel match di coppa Italia tra Juventus e Inter. Una situazione identica e che potrebbe avere un epilogo uguale. In quel caso Lukaku era diffidato e ci fu la ‘grazia’ del presidente Gravina, che, dopo polemiche di tutto il mondo, decise di togliere la squalifica al calciatore belga.

Juventus, Gravina vuole ‘graziare’ Vlahovic

Rispetto a quell’occasione Vlahovic in questo caso non era diffidato e di conseguenza non verrà squalificato. Resta il gesto davvero brutto con l’arbitro che ha punito il giocatore, nonostante gli insulti razzisti subiti. Oltre il danno quindi la beffa, una situazione che abbiamo visto già con Lukaku in Coppa ed ora riviviamo la stessa identica scena.

Secondo quanto riporta Sky Sport la Figc attenderà le motivazioni arbitrali per il giallo a Vlahovic, ma il presidente Gravina potrebbe revocare la squalifica a Vlahovic in caso di altre ammonizioni e poi squalifica nel corso di questo finale di stagione. Stesso metro di giudizio in entrambi i casi ed un modo anche per spegnere qualsiasi eventuale polemica.