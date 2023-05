Serie A inaugura a New York il nuovo Bronx Street Soccer stadium & Media Center

A New York ci sarà un pezzo, anzi due campi, di Serie A: si tratta di un’iniziativa molto speciale a sfondo sociale promossa dalla Lega.

La Lega Serie A ha reso nota quest’oggi una speciale iniziativa che lega l’Italia agli Stati Uniti. Nel suo impegno per il sociale insieme all’associazione ‘Street Soccer USA’, nata per combattere tutte le disuguaglianze territoriali e favore l’integrazione fra le varie comunità locali, sono stati realizzati due campi da Street Soccer e un Digital Media Center nel Bronx.

Precisamente, ieri 6 maggio 2023, si è tenuta l’inaugurazione al Claremont Village presso la community school 55. Una località nella parte Sud del Bronx di New York. Si tratta del primo Street Soccer USA TVB Park e Media Center finanziato dalla Lega Serie A. Il nome che si è scelto per il campo è “Teddy van Beuren Street Soccer Park e Learning Center”. È stato scelto in onore dell’ex board member di Street Soccer USA, deceduto in seguito a un incidente stradale.

Lo spazio è accessibile a tutti i membri della comunità locale. Ed è indirizzato specialmente a tutti gli studenti, che coltivano il sogno di imparare a giocare a calcio. Ma avrà anche uno sfondo culturale. Grazie al progetto “Calcio Educational”, che tra le altre cose consentirà l’incremento del settore media e digital dello sport, e grazie al Digital Media Center ad opera della Lega Serie A.

La Serie A nel Bronx di New York: il nuovo progetto di integrazione e sport

In merito a questo ambizioso progetto italoamericano è intervenuto l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, il quale ha affermato: “Siamo felici di annunciare questa importante iniziativa. Restiamo convinti degli aspetti educativi dello sport e del calcio, come sono il rispetto, l’integrazione, l’altruismo e l’aggregazione. Offriremo alle ragazze e ai ragazzi del quartiere anche un’importante opportunità di crescita che potrà aiutarli a realizzarsi dal punto di vista umano e professionale”.

Michele Ciccarere, direttore marketing e commerciale della Lega Serie A, durante l’evento negli Stati Uniti invece ha dichiarato: “Un anno fa abbiamo iniziato a pensare a questo progetto con Lawrence e Street Soccer e ci sembrava un sogno. D’altronde il calcio è portatore di sogni e come Serie A cerchiamo di trasmettere passione, appartenenza…

La Lega Serie A è entusiasta di far parte di un progetto così grande e di sostenere un’idea così visionaria. L’idea è aiutare i bambini a divertirsi giocando a calcio e, con il nostro investimento nel media center, poter sostenere i ragazzi anche a conoscere i media creando anche qualche opportunità professionale”.