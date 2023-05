Giroud accende il derby europeo: “Potevo andare all’Inter ma…”

Milano già freme in vista dell’euroderby di questa settimana. Ad accedere ancora di più la sfida ci ha pensato Olivier Giroud.

Un finale di stagione che significa molto per le due squadre di Milano. Dopo che entrambe hanno abbandonato, forse un po’ troppo precocemente, la lotta Scudetto, questo ultimo mese è all’insegna delle coppe.

L’Inter è ancora in corsa sia per vincere la Coppa Italia, sia per la Champions League. Il Milan solo per la Champions League. A decidere chi tra le due avrà la possibilità di giocarsi la finalissima di Istanbul sarà proprio il derby, o meglio l’euroderby, tra le due squadre. L’andata è prevista questo mercoledì, il ritorno invece il 16 maggio.

Il clima naturalmente, come ogni derby che si rispetti è già incandescente di suo. Ulteriormente innalzato dall’importanza della posta in palio, sono però arrivate anche le dichiarazioni di Olivier Giroud. L’attaccante del Milan ha infatti rivelato un retroscena che lo riguarda da vicino e che riguarda il suo, mancato, approdo all’Inter.

Milan-Inter, la rivelazione di Giroud: “Nel mercato del 2020 potevo andare all’Inter

“L’opportunità di firmare con il Milan rappresentava una nuova sfida per me.” ha dichiarato il calciatore ai microfoni del sito ufficiale della UEFA. Nel mio precedente club, il Chelsea, il tempo di gioco a disposizione era limitato.” Poi rivela il retroscena: “Avevo la possibilità di trasferirmi prima in Italia e accettare un’offerta dall’Inter durante il mercato invernale del 2020, ma poi alla fine sono approdato al Milan.”

Una scelta che, col senno di poi, è stata quella giusta: “La mia felicità per questa scelta è immensa. Se qualcuno mi avesse predetto che nel mio primo anno avremmo vinto lo Scudetto dopo dieci anni e che nel secondo anno saremmo arrivati in semifinale di Champions League dopo sedici anni, l’avrei trovato incredibile.” Infine un passaggio sulla partita contro l’Inter: “San Siro durante i derby è un posto speciale. Poi adesso c’è anche la Champions League. Contro l‘Inter ho fatto tre gol, ma ho anche il ricordo della finale di Supercoppa dove loro hanno giocato meglio. Dobbiamo ricordarci quella partita e non commettere gli stessi errori.”