“Meglio cambiare…”: Napoli, c’è il consiglio a sorpresa di Simeone

Ieri ospite al Maradona durante la super festa per lo Scudetto, Diego Simeone ha spiazzato tutti: ecco il consiglio a sorpresa del Cholo agli azzurri.

Una festa tanto gioiosa quanto roboante. Da Geolier a Liberato, passando per le icone della cultura popolare e cinematografica del territorio partenopeo. Napoli ha dato il proprio abbraccio al Napoli, tornato campione di Italia nelle proprie mura e protagonista di un’annata storica. La festa è appena iniziata tra le parti di Fuorigrotta, ma andrà avanti sino alla premiazione ufficiale del 4 giugno. E probabilmente anche oltre.

Ieri non è mancato nessuno al Maradona, persino i super ospiti. Al fianco di Aurelio De Laurentiis in tribuna stampa c’era anche Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid e papà di Giovanni. Il Cholo ha approfittato della settimana di pausa della Liga per viaggiare e fare visita al Napoli, dove il suo primo genito si è laureato campione di Italia. “Quando Giovanni mi disse che c’era la possibilità di venire qui, non ho avuto bisogno di convincerlo – spiega il Cholo ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ – Venerdì ci siamo riabbracciati e gli ho detto: ti rendi conto? Sei l’argentino che ha vinto a Napoli dopo Maradona!”.

Simeone e il consiglio al Napoli: “Meglio cambiare…”, tifosi spiazzati dal Cholo

Parole bellissime, che Diego Simeone rivela durante la sua lunga intervista apparsa sull’edizione odierna de la ‘Rosea’. Di qui, poi, l’allenatore dell’Atletico Madrid dice la sua anche su Aurelio De Laurentiis: “Una persona gentilissima, nonché un presidente con le idee chiare”.

E avere le idee chiare in vista del futuro non può che aiutare questo Napoli a crescere ulteriormente, seppur i dubbi non manchino. Dopotutto la permanenza di Osimhen, su tutti, sarà un tema forte. Un tema sul quale anche Simeone ha voluto dire la sua: “Il nigeriano è fortissimo. Ce ne sono pochi in giro con le sue caratteristiche e credo possa valere oltre cento milioni. Se ti arriva un club potente economicamente e offre il doppio di ingaggio, tu per tenere un giocatore devi dissanguarti e far sballare i tuoi conti. Meglio cambiare. E poi chi meglio del Napoli? Ha lasciato andare giocatori importanti e guardate cosa hanno combinato giocatori come Kvaratskhelia e Kim“.