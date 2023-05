Napoli-Spalletti, spunta l’annuncio sul futuro: lo ha detto in diretta

Dopo la vittoria del suo Napoli contro la Fiorentina, Luciano Spalletti ha dato un annuncio sul suo futuro.

Dopo aver vinto aritmeticamente lo Scudetto giovedì sera alla Dacia Arena contro l’Udinese di Andrea Sottil, il Napoli ha festeggiato quest’oggi questo successo così straordinario con i propri tifosi. Gli azzurri, infatti, hanno giocato allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

La gara, ovviamente, è stata molto bloccata, ma i partenopei sono riusciti a tornare a vincere in casa, cosa che non accadeva dalla gara contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini dello scorso 11 marzo. La rete decisiva della gara contro la Fiorentina è stata realizzata da Victor Osimhen su un calcio di rigore procurato da Khvicha Kvaratskhelia.

Una volta fischiata la conclusione della gara contro i toscani, allo Stadio Diego Armando Maradona è iniziata la festa per la vittoria del terzo Scudetto. La squadra azzurra ha fatto il giro del campo, abbracciando così l’intero popolo partenopeo presente all’impianto di Fuorigrotta. Tra i più osannati, ovviamente, bisogna inserire Luciano Spalletti. Proprio sul tecnico toscano bisogna registrare un annuncio molto importante.

Napoli, l’annuncio di Luciano Spalletti: “Futuro? Non ci sono problemi, ci sarà il tempo a fine campionato”

A darlo, ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’ nel post gara di Napoli-Fiorentina, è stato lo stesso Luciano Spalletti: “Il mio futuro? Non ci sono problemi e l’incontro con Aurelio De Laurentiis. Loro avevano quest’opzione, che hanno esercitato. Io sono contento che sono stato avvertito, poi ci sarà il tempo a fine campionato”.

Luciano Spalletti ha poi continuato il suo intervento: “Provo grande gioia a vedere la città di Napoli, la conferma è quella di dare atti di felicità. Si è vista la passione ed il cuore in mano. Vedere la squadra come ha lottato è sintomo di di mentalità e forza di gruppo. La mia speranza è quella di dare spazio a tutti in queste ultime partite. Anche oggi abbiamo disputato una buona gara, abbiamo giocato contro una squadra forte”.