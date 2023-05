Plusvalenze Juve, con 75 pagine il Coni definisce carenti le spiegazioni della Figc

Dopo la vittoria contro l’Atalanta di Gasperini, per la Juventus sono arrivate delle brutte notizie dal Collegio di Garanzia del Coni.

Dopo aver vinto l’ultimo turno infrasettimanale all’Allianz Stadium contro il Lecce di Marco Baroni, la Juventus ha conseguito un altro successo molto importante in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La squadra di Massimiliano Allegri ha infatti vinto lo scontro diretto di ieri del Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con il risultato di 0-2. La Juventus ha sofferto gli attacchi dei bergamaschi, ma ha saputo portare a casa tre punti che gli hanno permesso di scavalcare al secondo posto la Lazio di Maurizio Sarri.

La Juventus, infatti, ha sempre cinque punti di vantaggio sul quinto posto, occupato dal Milan di Stefano Pioli, ma ha messo dietro sia la Lazio che l’Inter. Tuttavia, i piani di Massimiliano Allegri per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League potrebbero essere rovinati, nuovamente, dal caso plusvalenze.

Caso plusvalenze, la Juventus avrà una nuova penalizzazione: le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni

La Juventus, infatti, avrà una nuova penalizzazione (probabilmente inferiore ai 15 punti iniziali). Questa nuova penalizzazione sarà inflitta dalla Corte d’Appello della FIGC entro i prossimi 30 giorni, quindi prima della fine di questo campionato.

Questa decisione è stata presa dal Collegio di Garanzia del Coni lo scorso 20 aprile, ovvero quando aveva rimandato alla Corte d’Appello della FIGC la decisione sui punti da infliggere alla Juventus. Ecco le motivazioni della sentenza: “Il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, presieduto dall’avv.Gabriella Palmieri, ha reso note le motivazioni riguardo alla decisione assunta, con dispositivo del 20 aprile del 2023, a seguito del ricorso presentato dalla Juventus. Tutti i ricorsi sono stati trattati all’udienza pubblica e, in quella occasione, i difensori delle parti hanno illustrato le conclusioni rassegnate, insistendo per il loro accoglimento, e il Procuratore Generale dello Sport, per la Procura Generale, ha concluso per la conferma della sentenza della Corte Federale d’Appello, attesa l’infondatezza e, per alcuni aspetti, l’inammissibilità, perché motivate di fatto, delle censure articolate dai ricorrenti, chiedendo l’annullamento con rinvio per la sola parte relativa all’attribuzione dei punti di penalizzazione alla Juventus per carenza di motivazione”.

Le motivazioni poi continuano: “Dopo il proscioglimento dei deferiti la Procura Federale ha, tuttavia, ricevuto una rilevantissima documentazione della Procura di Torino, dalla quale è emerso che effettivamente, come la Procura aveva sostenuto sin dal suo iniziale deferimento, vi era stata una voluta reiterata alterazione delle evidenze contabili per effetto di numerose plusvalenze fittizie”.