Vlahovic come Lukaku: ora i tifosi della Juventus alzano la voce

La Juventus sorride dopo la vittoria sull’Atalanta ma il caso Vlahovic continua a far discutere. La scelta della FIGC.

Vittoria di fondamentale importanza quella ottenuta ieri dalla Juventus sul campo dell’Atalanta. Il successo in terra bergamasca consente infatti ai bianconeri di scavalcare la Lazio e portarsi così al secondo posto, a +5 dal Milan quinto in classifica. Tanti i motivi per cui Massimiliano Allegri può sorridere, come ad esempio la prima rete ufficiale segnata da Samuel Iling-Junior, il ritorno ad alti livelli di Paul Pogba e la prestazione di Dusan Vlahovic.

Il serbo è apparso più tonico rispetto alle ultime uscite e con il gol rifilato alla Dea al 98esimo (il secondo di fila dopo quello al Lecce nel turno precedente) ha chiuso le ostilità, regalando ai propri compagni tre punti vitali per la corsa verso un piazzamento in zona Champions League. Proprio l’attaccante, nel corso dell’incontro, è finito più volte nel mirino della tifoseria locale ricevendo varie offese e insulti di stampo razziale (“sei uno zingaro”).

L’arbitro Daniele Doveri, alla luce di quanto stava accadendo, ha sospeso l’incontro per un minuto ma il provvedimento non è bastato per far tornare la calma. Ecco perché, dopo aver bucato la porta di Marco Sportiello, Vlahovic è andato ad esultare in maniera rabbiosa sotto la curva nerazzurra. Un gesto che ha spinto l’arbitro ad ammonirlo. Il cartellino giallo in questione ha subito però fatto molto scalpore e, con tutta probabilità, verrà annullato a stretto giro di posta.

Juventus, Vlahovic come Lukaku: niente giallo

L’accaduto è molto simile a quello che ha visto protagonista, suo malgrado, Romelu Lukaku in Coppa Italia con il belga in seguito graziato dal presidente della Figc Gabriele Gravina. Stessa sorte toccherà all’ex Fiorentina, come spiegato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’. “Gli ispettori della Procura Federale hanno preso nota di tutto” e gireranno il materiale alla Federazione che, a breve, provvederà a prendere una decisione definitiva.

“La FIGC, oltre ad aver manifestato la propria solidarietà, ha già fatto sapere che annullerà l’eventuale squalifica a Vlahovic qualora il giallo fosse solo per aver reagito ai cori discriminatori”. La punta e la Juventus restano così in attesa. Scontata, infine, una sanzione del Giudice Sportivo nei confronti della curva dell’Atalanta. Per l’Italia, un’altra brutta pagina che con lo sport non c’entra nulla.