Juventus, colpo per l’estate: il sostituto di De Sciglio

La campagna acquisti della Juventus 2023/2024 potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Dopo il brutto infortunio di De Sciglio, i bianconeri piomberanno subito con forte decisione su un nuovo terzino

De Sciglio sarà sottoposto a intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro, con la Juventus obbligata a valutare alternativa sul mercato in vista della prossima stagione. Come riportato già nei mesi scorsi, la Juve potrebbe tornare alla carica per Karsdorp della Roma, anche se attualmente non trapelano conferme. Il terzino olandese potrebbe rappresentare un’opportunità da cogliere in caso di prezzo vantaggioso, soprattutto dopo l’ultima stagione travagliata nella Capitale.

Da valutare anche il nome di Maehle. Il terzino danese, già accostato ai bianconeri nella scorsa sessione del calciomercato invernale, potrebbe tornare di moda soprattutto per la sua duttilità tattica. A prescindere dalla conferma di Allegri o meno, il profilo di Maehle potrebbe consentire ai bianconeri di completare la corsia di destra e sinistra con un profilo completo. L’attuale giocatore dell’Atalanta potrebbe ricoprire il ruolo di terzino destro o sinistra, sia in caso di 3-5-2, o in caso di schieramento difensivo a quattro.

Più defilati i profili di Parisi e Lazzari. Il primo piace anche a Napoli e Inter e ha una valutazione di circa 12-15 milioni di euro, ma arruolabile solo nel ruolo di terzino sinistro. Per quel che riguarda Lazzari, l’attuale terzino della Lazio potrebbe vestire bianconero come profilo per completare la corsia di destra, anche se difficilmente potrebbe essere adattato a sinistra.

Acquisti Juventus 2023/2024: la situazione rinnovi

Caccia al vice De Sciglio, ma attenzione anche alla situazione legata al futuro di Rabiot, Di Maria, Cuadrado e Alex Sandro. Il centrocampista francese difficilmente rinnoverà il suo contratto con i bianconeri in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Stesso discorso per Di Maria, inseguito dal Barcellona e in scadenza il prossimo giugno. Salvo clamorosi colpi di scena, Cuadrado non rinnoverà il suo contratto con la Juventus e saluterà Torino a fine stagione. Per quel che riguarda Alex Sandro, invece, la sensazione è che il difensore brasiliano possa rinnovare il suo accordo con i bianconeri per un’altra stagione.