Cassano ha predetto il risultato esatto di andata e ritorno tra Milan e Inter

Dopo lo Scudetto vinto dal Napoli, Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni sul derby di Champions tra il Milan e l’Inter.

Questi giorni del calcio italiano sono stati contraddistinti dalla vittoria dello Scudetto da parte del Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri, con il pareggio rimediato giovedì scorso alla Dacia Arena contro l’Udinese di Andrea Sottil, hanno vinto aritmeticamente il campionato di Serie A di quest’anno.

Una volta reso omaggio al grandissimo successo al Napoli, che festeggerà almeno per un altro mese, la luce dei riflettori si è spostata di nuovo sulle tre competizioni europee. In questa settimana, infatti, andranno in scena le semifinali di Champions, Europa e Conference League.

A dare il via a queste gare così importanti sarà la sfida di domani tra il Real Madrid e Manchester City, ma nella giornata di mercoledì andrà in scena la partita più importante di questi ultimi anni del calcio italiano: ovvero il derby tra il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi. Proprio su questa sfida bisogna registrare alcune dichiarazioni di Antonio Cassano.

Milan-Inter, il pronostico di Antonio Cassano alla Bobo Tv: “Saranno i nerazzurri a qualificarsi per la finale di Champions League”

L’ex giocatore, ai microfoni ufficiali della ‘Bobo Tv in onda su Twitch’, si è infatti espresso così sulla gara di mercoledì: “Tra Real Madrid e Manchester City dico che andrà in finale la squadra allenata da Pep Guardiola, anche perché ho detto che il City avrebbe vinto la Champions League e sono coerente. Nell’altra semifinale, invece, credo e spero che riesca a passare il turno l’Inter di Simone Inzaghi”.

Antonio Cassano ha poi concluso il suo intervento: “Il team nerazzurro ha più giocatori, più qualità e in questo momento è in forma. Secondo me, l’andata tra Milan ed Inter terminerà con il risultato di 1-1. Nel match di ritorno, invece, l’Inter vincerà con il risultato di 2-0”.