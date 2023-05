Chelsea, un top per avere Osimhen: palla a De Laurentiis

Il Chelsea è disposto ad offrire al Napoli una contropartita tecnica di livello per abbassare le pretese di De Laurentiis per Osimhen

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo la grande sbornia per lo scudetto, deve tenere duro per trattenere i suoi pezzi pregiati. Il rendimento avuto da alcuni uomini azzurri nel corso della stagione non è passato inosservato. La formazione partenopeo per lunghi tratti ha entusiasmato per il suo gioco e la qualità di alcuni singoli.

Lo ha fatto non solo in campionato ma anche in Europa. Il percorso avuto dalla squadra azzurra fino agli ottavi di finale è stato sensazionale. Nel doppio confronto con il Milan si è avvertita un po’ di stanchezza, sfortuna e la mancanza di un giocatore come Victor Osimhen nel match d’andata. Proprio il nigeriano agita il calciomercato.

Calciomercato Napoli, la Premier League forte su Victor Osimhen: Chelsea pronto a tutto per soffiarlo a De Laurentiis

Da vari mesi si parla del grande fascino suscitato da Victor Osimhen Oltremanica. Il calciatore nigeriano del Napoli è stato in diverse circostanze al centro degli articoli della stampa inglese, che ne ha esaltato la sua enorme capacità di decidere le gare. In Inghilterra, adesso, si torna a parlare di un futuro in Premier per l’attaccante di Luciano Spalletti.

Ad avanzare l’ipotesi è stato il ‘Daily Mail. Il Chelsea sembra infatti disposto ad una proposta importante pur di accaparrarsi uno degli attaccanti più quotati del momento. I ‘Blues’, per strapparlo alla società partenopea, sono disposti a mettere sul piatto pure l’attaccante statunitense Christian Pulisic.

Con il cartellino di quest’ultimo si tenterebbe di abbassare il prezzo dell’attaccante di Lagos. Pulisic non sembra rientrare in questo momento nei progetti futuri del Chelsea. Anzi, l’idea di Todd Boehly sembra essere quella di cederlo per rientrare parzialmente delle sfarzose spese compiute in questi mesi. Malgrado gli sforzi economici compiuti, ed una serie molto lunga di calciatori di prima fascia arrivati a Londra, il Chelsea occupa in questo momento l’undicesima posizione in graduatoria ed è ormai destinato a restare senza coppe europee.