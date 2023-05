Inter-Milan, Inzaghi sorprende tutti: esclusione eccellente per l’Euroderby

Scelta a sorpresa di Simone Inzaghi in vista dell’euroderby contro il Milan. Ecco cosa avrebbe deciso il tecnico dell’Inter.

Vigilia di derby per Inter e Milan. Un match fondamentale per la stagione di entrambe. Uscite troppo presto fuori dalla lotta Scudetto, le milanesi si trovano ad un passo da una finale di Champions League che potrebbe dare un significato totalmente diverso alla stagione.

Ogni scelta di formazione va quindi ponderata al massimo in vista del match di domani sera. Il dubbio di formazione che sta tormentando il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi in vista del match Milan–Inter riguarda in particolare il centrocampo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo l’allenamento di rifinitura, sembra che Marcelo Brozovic abbia un leggero vantaggio su Hakan Calhanoglu. Il turco oltretutto è un ex calciatore rossonero, anche se sull’altra sponda dei Navigli si è lasciato con molte polemiche, vedasi i recenti battibecchi con gli ex compagni rossoneri dopo la vittoria in Supercoppa.

Inter, le scelte di Inzaghi: il tecnico punta sul sicuro per vincere l’Euroderby contro il Milan

Per il resto non dovrebbero esserci particolari sorprese nell’undici iniziale della squadra nerazzurra. Simone Inzaghi è pronto ad affidarsi alla sua formazione tipo per cercare di superare i cugini rossoneri e portare l’Inter alla conquista di quella che potrebbe essere una finale storica.

La linea difensiva sarà composta da Darmian, Acerbi e Bastoni, con Onana in porta. A centrocampo, Barella e Mkhitaryan giocheranno come mezzali. I terzini saranno i soliti Dimarco e Dumfries, mentre in attacco Dzeko farà coppia con Lautaro. Per quanto riguarda gli infortunati, Danilo D’Ambrosio dovrebbe tornare a disposizione dopo essere stato assente sabato, mentre per Robin Gosens sono in corso ancora alcune valutazione e la decisione definitiva sarà presa solo nella giornata di domani.