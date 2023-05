Inter, Zhang passa la mano? Un nuovo acquirente

Ancora una volta intorno al futuro dell’Inter si registrano voci di interessamenti: questa volta ad insidiare Zhang c’è un imprenditore milanese

Il lungo percorso compiuto in Champions League consentirà all’Inter di guadagnare un bel gruzzoletto da iscrivere in bilancio. I nerazzurri possono ancora aumentare gli introiti provenienti dalla competizione Uefa. Per farlo hanno due nuove opportunità nel doppio confronto contro i ‘cugini’ del Milan, domani sera e poi nuovamente il 16 maggio.

Nel giro di una settimana, la città di Milano vivrà un appassionante Euroderby spalmato su 180’. Il futuro dell’Inter però si determinerà nei prossimi mesi. Le voci intorno ad un addio di Zhang continuano a susseguirsi e questa mattina è spuntato il nome di un nuovo imprenditore interessato a rilevare la proprietà del club nerazzurro.

Inter, spunta sulla scena un nome nuovo: Gianfelice Mario Rocca interessato a rilevare il club di Zhang

Come accade ormai costantemente dal 2020, specie a ridosso della fine della stagione, intorno all’Inter si registrano parecchie indiscrezioni in merito ad un cambio della guardia al timone della società La posizione di Zhang appare ancora una volta borderline. La proprietà cinese riflette sulla possibilità di una cessione e nella giornata di oggi l’edizione de ‘Il Giornale’ ha lanciato un nome nuovo.

Sulla scena, il quotidiano milanese ha inserito quello di Gianfelice Mario Rocca. Il presidente della Techint, una multinazionale industriale argentina attiva nel campo della siderurgia, dell’ingegneria e nella sanità, sarebbe interessato a rilevare la società milanese.

L’imprenditore milanese, nato nel 1948, è anche il presidente dell’istituto clinico Humanitas di Rozzano, un centro medico tra i più prestigiosi e all’interno del quale l’Inter è di casa (i giocatori nerazzurri svolgono qui i loro esami strumentali).

Come ricorda ancora ‘Il Giornale’, secondo la rivista ‘Forbes’, nel 2015 Rocca è salito all’ottavo posto tra gli uomini più ricchi di Italia ed è al 146esimo posto nel mondo con un patrimonio di 5.2 miliardi di dollari.

Tra le sue passioni anche l’arrampicata. “Ha partecipato alle spedizioni in Patagonia del gruppo alpinistico i Ragni di Lecco”, conclude il quotidiano tratteggiando il personaggio e spiegando come l’imprenditore milanese sia legato a “scalate ben più ardue”.

Il suo è soltanto l’ultimo nome accostato alla società nerazzurra. Nelle ultime settimane si era parlato pure dell’interesse di Investcorp e dell’imprenditore di origini italiane Andrea Raddrizzani, attuale patron del Leeds.