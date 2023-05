Napoli, Kim verso l’addio: che offerta dalla Premier! Ci sono due club…

Uno dei giocatori protagonisti della cavalcata Scudetto. Kim Min-Jae potrebbe salutare Napoli, due club su di lui. La proposta…

Kim Min-Jae è stato protagonista indiscusso di questa cavalcata del Napoli verso lo Scudetto. Giocatore che ha avuto un impatto assolutamente devastate sulla nostra Serie A e che ad oggi rappresenta un pilastro della formazione titolare di Spalletti. Lo stesso allenatore, tra l’altro, ne ha riconosciuto fin da subito le qualità, nonostante lo stesso Spalletti avesse sperato fino alla fine di poter tenere Kalidou Koulibaly, giocatore per il quale il tecnico toscano stravedeva. Una volta partito il senegalese, però, la società ha deciso di puntare su un giovane coreano proveniente dal Fenerbahce.

Le attese, va detto, sono state addirittura superate. Kim ha mostrato fin da subito un’applicazione determinate per ben figurare in Serie A, addirittura stupendo tutti al punto da non far rimpiangere lo stesso Koulibaly. C’è chi all’ombra del Vesuvio lo ritiene addirittura più forte: considerando che Kalidou è stato per almeno un paio di anni in azzurro uno dei difensori più forti in Europa (se non il più forte), si può capire quanto Kim abbia stupito e convinto in quel di Napoli.

Non solo a Napoli, va detto. Si, perchè adesso ci sono le mire di diversi top club in giro per l’Europa che vorrebbero prendere Kim. De Laurentiis spera di poterlo tenere, ma c’è una variabile che non può essere sottovalutata. Sul contratto del coreano, infatti, c’è una clausola rescissoria valida soltanto per l’estero e per i primi quindici giorni del prossimo mese di luglio.

Napoli, addio Kim: la proposta del Chelsea, ma resta in pole lo United

Insomma, se arrivasse un club in grado di pagare quella clausola, per il Napoli non ci sarebbe altra via che vedere Kim svestire la maglia azzurra ed andare altrove. Si, ma chi sta monitorando la situazione? In Premier ci sono diversi club interessati. Il coreano guadagna appena 2 milioni di euro all’anno, oltremanica sarebbero in grado di dargli il triplo sotto il punto di vista dell’ingaggio.

Ciro Venerato, giornalista di ‘Rai Sport’ ed esperto di calciomercato, ha chiarito come il Chelsea stia concretamente gettando le basi per l’assalto. Due le contropartite messe in campo dai blues per convincere il Napoli ad abbassare le pretese economiche: Pulisic e Koulibaly. Il ritorno del senegalese – dice Venerato – è da escludere per una questione di ingaggio, ed un discorso simile viene fatto per Pulisic che, però, interessa come calciatore al club partenopeo.

Resta in pole un’altra squadra: “Per il coreano, ormai, l’opzione United è sempre più concreta, seppur anche il Chelsea ci abbia provato”, le parole di Ciro Venerato ai microfoni di ‘1 Station Radio’. Insomma, da qui alla sessione estiva di calciomercato tutto può ancora accadere.