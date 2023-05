Roma-Dybala, tifosi preoccupati: arriva la decisione del giocatore

Il futuro di Paulo Dybala resta avvolto nel mistero. Cosa farà l’argentino? La posizione del giocatore sembra chiara…

Saranno cinque giornate decisive per la Roma. La squadra di Josè Mourinho ha bisogno di fare punti e ritornare su un binario positivo. Nessuna vittoria nelle ultime quattro partite, un quadro disastroso considerando quanto sta accadendo nella parte alta della classifica. L’obiettivo della squadra giallorossa è quello di rientrare nelle prime quattro della classe, e dunque avere la possibilità di giocare la prossima Champions League. Il problema, però, è proprio la situazione a dir poco “satura” che si trova in quella zona della classifica.

Di fatto ci sono appena tre posti per sei squadre, considerando che il Napoli campione d’Italia è ormai irraggiungibile. Questo preoccupa e non poco tutto l’ambiente, anche perchè fino a qualche settimana fa la Roma sembrava ormai proiettata verso una dimensione ben chiara all’interno delle prime quattro. Poi quattro risultati nefasti, nessuna vittoria contro Atalanta, Milan, Monza ed Inter, ed ora la necessità impellente di invertire il trend per non trovarsi a dover fare i conti con un epilogo nefasto al termine della stagione. Ad oggi, infatti, la squadra di Josè Mourinho è totalmente fuori dalla zona Europa.

Roma, futuro di Dybala un rebus: la posizione del giocatore

In questa situazione nebulosa, c’è da fare i conti anche con quelle che potrebbe essere le decisioni di alcuni giocatori ed anche la posizione dello stesso club in relazione ad essi. Paulo Dybala, ad esempio, rappresenta un elemento importante all’interno della rosa giallorossa ma non è chiaro se i tifosi possano ritenersi sicuri della sua presenza il prossimo anno. Ad oggi, infatti, l’argentino ha una clausola rescissoria che permettere eventualmente ad un club interessato di fiondarsi su di lui e portarlo via da Roma. Senza Champions, poi, anche la stessa Joya sarebbe più propenso a cercare fortuna altrove.

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, la posizione di Dybala ad oggi sarebbe una: prendere tempo e pensare al campo. L’argentino sta ponendo le sue energie sul campo e sugli obiettivi della Roma, ma sta cercando di tergiversare per quanto riguarda i discorsi futuri. L’attuale situazione di incertezza, infatti, sta evidentemente spingendo l’ex Juve a non fare promesse a nessuno, tenendosi tutte le porte aperte. Un vero e proprio bivio per il quale, però, andrà presa una decisione da qui alle prossime settimane. Molto – se non tutto – dipenderà da come la Roma chiuderà questa stagione: con o senza Champions, con o senza Europa.