Roma, il sogno del PSG non è Mourinho: futuro in bilico

Il futuro di José Mourinho è sempre più in bilico, possibile l’addio a fine stagione dalla Roma: il sogno del PSG, tuttavia, è un altro

La Roma è attualmente settima in classifica dopo aver perso lo scontro diretto contro l’Inter. Tanti sono gli infortuni che hanno colpito la rosa giallorossa, un danno incredibile per José Mourinho che sta preparando la semifinale di Europa League con il Bayer Leverkusen. Con la distanza di cinque punti dal quarto posto, la seconda competizione europea diventa fondamentale per la stagione della Roma, visto che concede, a chi la vince, anche la possibilità di giocare la Champions.

Mourinho ha ancora un altro anno di contratto, ma questa potrebbe essere l’ultima stagione sulla panchina della Roma. Tra lo Special One e il pubblico si è creata una simbiosi quasi senza precedenti, ma le diatribe delle ultime settimane stanno inducendo i Friedkin a fare a meno del tecnico. Sono diversi i top club sulle sue tracce, come per esempio il PSG, che ha intenzione di liberarsi di Christophe Galtier dopo la fine del campionato.

Roma, il sogno del PSG è Zidane: ma Mourinho…

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, sono sempre più alte le probabilità di vedere José Mourinho sulla panchina del Paris Saint-Germain. A fine stagione dovrebbero andare via Neymar e Messi e si ritroverebbe a gestire il solo Mbappé che ha il ‘diritto’ di parlare direttamente con la società. Questo porterebbe molta più unione nello spogliatoio, spesso il nemico principale di sé stesso. Tuttavia, il vero sogno del PSG è Zinedine Zidane, stella del calcio francese sia da giocatore, sia da allenatore.

L’ossessione della Champions League per Al-Khelaifi è sempre più forte. Sono tre le strade da percorrere per la prossima guida tecnica: il sogno Zidane, l’usato sicuro Mourinho e una stella nascente, quella di Thiago Motta che a Parigi ha giocato e anche allenato nel settore giovanile. Resta da capire quale sarà la decisione di Al-Khelaifi, si preannuncia una vera e propria rivoluzione dopo le pessime prestazioni di quest’anno.