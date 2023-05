Dopo il coreano, il giapponese: Napoli, sarà ancora difesa orientale?

Il Napoli rischia di perdere vari titolari in estate: nel mirino sono finiti diversi possibili rinforzi difensivi.

La festa a Napoli per la conquista dello scudetto è destinata ad andare avanti per ancora diverse settimane. Il club di Aurelio De Laurentis, invece, ha iniziato a riflettere in vista della sessione estiva del mercato: diversi titolari sono a rischio cessione e, nel caso in cui andasse davvero in scena il divorzio, andranno adeguatamente sostituiti. La rivoluzione incombe e sono già diversi i nomi finiti nel mirino della società azzurra.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, in questi giorni tiene banco il possibile addio di Victor Osimhen. Il nigeriano, autentico trascinatore degli azzurri verso il terzo tricolore della propria storia, è finito nel mirino di diversi top club europei. L’elenco, ad esempio, comprende il Paris Saint Germain ed il Manchester United. In corsa pure il Newcastle di proprietà del Fondo Pif. In bilico, poi, ci sono Piotr Zielinski ed Hirving Lozano entrambi in scadenza nel 2024.

Gli incontri tra le parti sono scattati ma fin qui non si sono rivelati sufficienti per individuare un accordo ritenuto soddisfacente dagli attori coinvolti. A lasciare la compagnia, inoltre, potrebbe essere Kim Min-jae. Il sud-coreano, come noto, piace al Manchester United che sta valutando l’idea di esercitare la clausola rescissoria da 45 milioni inserita nel suo contratto. L’ultima parola sul trasferimento spetterà al calciatore: ecco perché il Napoli ha iniziato a muoversi, alla ricerca di un possibile rinforzo difensivo.

Napoli, individuati i sostituti di Kim

Quattro, come riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, i nomi seguiti da De Laurentiis. Il primo è quello di Giorgio Scalvini, ormai diventato una colonna portante dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Dea ascolterà le offerte in arrivo per lui ed intanto ha fissato il prezzo in vetrina (40 milioni). Il secondo è Ko Itakura in forza al Borussia Monchengladbach, capace di giocare sia a destra che a sinistra.

Sempre in Bundesliga milita Iroki Ito, perno centrale dello Stoccarda in cui ha giocato sempre titolare. In lista, infine, pure Kevin Danso di proprietà del Lens. Il Napoli riflette, in attesa delle decisioni irrevocabili. Lo scudetto è appena vinto ma il gruppo che ha centrato lo storico risultato rischia già di sfaldarsi.