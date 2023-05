Juventus, quasi un anno di stop: mani legate per Allegri

Juventus, brutte notizie per Allegri e i suoi ragazzi: le ultime notizie non sono positive, e si prevede un lungo stop per un bianconero.

Tegola per la Juventus, in questo finale di stagione. Un problema che si aggiunge a una situazione di incertezza generale che riguarda il club bianconero, sia per ciò che può accadere in campo che fuori. Il clima non è dunque dei migliori, per una squadra che ha soprattutto un obiettivo: superare il Siviglia e raggiungere la finale di Europa League. Conquistare una coppa europea, obiettivo che manca dall’Intertoto del 1999, sarebbe di fondamentale importanza anche per rinforzare il brand bianconero.

Ma le cose non sono ovviamente così facili come potrebbe sembrare, l’ultima notizia complicare un po’ i piani di Allegri. La panchina del tecnico toscano è ovviamente in bilico, come un po’ tutta la dirigenza, sebbene in questi giorni si stia parlando molto del probabile arrivo di Giuntoli come nuovo direttore sportivo. Ma sulla Juve pesa ovviamente la questione giuridica, con due processi ancora in atto, sia a livello sportivo che di giustizia ordinaria.

Il rischio di una nuova penalizzazione è tornato a sembrare molto concreto dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI. In poche parole, i bianconeri potrebbero non giocare nelle coppe europee nella prossima stagione, soprattutto se, come pare probabile, la UEFA dovesse intervenire al termine dei processi sportivi. In campo, Allegri però dovrà preoccuparsi di ben altri problemi, uno dei quali è il noto infortunio di De Sciglio, di cui è appena arrivato il responso finale.

De Sciglio out quasi un anno: brutto colpo per la Juventus

Non si può dire che sia un titolare del formazione bianconera, ma Mattia De Sciglio è un pupillo di Allegri, e per la sua abilità di giocare su entrambe le fasce rappresenta un’ottima alternativa. Il terzino ex Milan è sceso in campo in 25 occasioni nel corso della stagione, mettendo assieme oltre 1.000 minuti totali con la Juve 2022/2023. Purtroppo, la sua stagione è stata costellata da infortuni, di cui l’ultimo rimediato è il quinto, e senza dubbio il più grave.

Stamattina De Sciglio si è sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, che è perfettamente riuscito. Ma i tempi di recupero del terzino saranno molto lunghi. Che la sua stagione fosse finita era chiaro a tutti, ma il giocatore della Juventus perderà anche gran parte della prossima: si stima che possa restare fermo 7-8 mesi. È probabile, dunque, che De Sciglio possa tornare a disposizione anche per l’inizio del 2024.