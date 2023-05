Napoli, tegola di fine stagione per Spalletti: è ufficiale

Arriva il comunicato ufficiale del Napoli che chiarisce le condizioni del giocatore di Luciano Spalletti che ha concluso la stagione

Il Napoli ha vinto il terzo Scudetto della sua storia dopo il pareggio contro l’Udinese di giovedì scorso per 1-1. Una festa che si sta prolungando da giorni, continuata anche dopo l’1-0 alla Fiorentina, firmato da Victor Osimhen. Sono in corso delle valutazioni all’interno del club partenopeo per stabilire su chi puntare per il futuro e ci sono diverse voci che vedono Cristiano Giuntoli andar via, direzione Juventus, nonostante abbia ancora un anno di contratto. De Laurentiis dovrà incontrare lui e soprattutto Luciano Spalletti, visto che ha fatto valere l’opzione di rinnovo per un altro anno.

Oltre alla festa di domenica scorsa, però, il Napoli ha dovuto fare i conti con un infortunio molto fastidioso per Hirving Lozano. L’esterno offensivo messicano è uscito poco prima della fine del primo tempo per un problema al ginocchio, sostituito da Khvicha Kvaratskhelia. Per partecipare ai festeggiamenti in campo, è stato portato in spalle da diversi membri della rosa e dello staff tecnico di Spalletti.

Napoli, infortunio al ginocchio per Lozano

Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, il Napoli ha reso note le condizioni di Hirving Lozano dopo l’infortunio subito contro la Fiorentina. Per il messicano, visita a Villa Stuart dal Professor Mariani, che ha evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro. Stagione finita, dunque, con i partenopei che avranno tutto il tempo per recuperare il giocatore. Già dal prossimo match dovrebbe tornare Matteo Politano, uscito per un infortunio durante il match di Champions League col Milan.

Lozano ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 e nel prossimo mercato verrà valutato il suo ruolo nel Napoli. L’ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione è molto pesante per le casse del club di De Laurentiis. E un eventuale problema al ginocchio con interessamento dei legamenti avrebbe bloccato ogni tipo di decisione del Napoli. Così non è stato, dunque ci sarà il tempo per recuperare con calma e poi concentrarsi sulle decisioni di entrambe le parti.