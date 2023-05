Osimhen e l’agente in viaggio a Parigi: la cifra richiesta è esplosiva

Il Napoli ha già cominciato a pensare al mercato. Un top player rischia la cessione: il suo prezzo è stato fissato.

È già tempo di pensare al futuro per il Napoli, laureatosi da pochi giorni Campione d’Italia. Sono infatti numerosi i protagonisti della cavalcata conclusa con la conquista del terzo scudetto della storia azzurra che, in estate, rischiano di lasciare la compagnia. L’elenco comprende il direttore sportivo Cristiano Giuntoli (vicino alla Juventus), il tecnico Luciano Spalletti (non convinto del tutto di proseguire) e diversi titolari.

In lista di sbarco, ad esempio, rientrano Piotr Zielinski ed Hirving Lozano impegnati in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. I contatti tra le parti sono scattati da ormai diverso tempo ma fin qui non si sono rivelati sufficienti per individuare un principio d’intesa. La causa è da ricercare nel fatto che la dirigenza ha messo nel piatto proposte contenenti cifre più basse rispetto a quelle attualmente percepite dal polacco (3.5 milioni) e dal messicano (4.5).

Le interlocuzioni sono destinate ad andare avanti ma intanto non è da escludere un divorzio in estate. In bilico pure la posizione di Victor Osimhen, principale trascinatore dei partenopei verso il tricolore. Il nigeriano, autore di 28 reti e 5 assist in 35 apparizioni complessive, è finito nel mirino di vari top club europei disposti a fare follie pur di strapparlo al Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe tenerlo, così da aprire un ciclo vincente, ma ha iniziato a valutare l’idea di cederlo sulla base di 160 milioni.

Napoli, Osimhen può partire

Il nigeriano ed il suo manager Roberto Calenda, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Mattino, hanno trascorso le ultime ore a Parigi alimentando così le voci relative ad un possibile trasferimento al Paris Saint Germain. Per lui ha ricominciato a muoversi pure il Manchester United, intenzionato ad acquistare un bomber di caratura internazionale in estate. Occhio, inoltre, al Newcastle terzo in Premier e di proprietà del principe saudita Mohammed bin Salman.

Per il Napoli i prossimi saranno giorni di profonde riflessioni. La cessione di Osimhen consentirebbe di incamerare una maxi-cifra da reinvestire sul mercato: il sostituto, ad esempio, potrebbe essere Rasmus Hojlund dell’Atalanta. Al tempo stesso, però, priverebbe gli azzurri del loro principale terminale offensivo. De Laurentiis ha fissato il prezzo ed ora attende segnali dalle spasimanti.