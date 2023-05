Elena Santarelli, vestito sgargiante e gambe scoperte: spettacolo!

L’ultimo post ha spiazzato tutti: scatto mozzafiato che ha provocato una miriade di like su Instagram.

Dal calcio ai social, il mondo del pallone raccoglie non soltanto argomenti legati al puro intrattenimento sportivo. Anche le storie private dei calciatori diventano spesso oggetto di discussione e di curiosità da parte dei tifosi che provano a sbirciare all’interno delle vite private di quelli che diventano dei veri e propri paladini. Anche una volta appesi gli scarpini al chiodo, va detto, alcuni restano nei cuori delle piazze che hanno fatto esultare e gioire. Come accaduto nel caso di Bernardo Corradi, attaccante che in Italia ha fatto molto parlare di sé.

Un centravanti puro, che ha avuto modo anche di farsi apprezzare all’estero e non soltanto nel nostro paese. Cosi Corradi è stato protagonista anche con la maglia del Valencia, del Manchester City ed ancora del Montreal come ultima squadra che lo ha visto in campo. Poi tantissimi gol col Chievo, la Lazio ed ancora la Reggina nella fase finale della sua carriera. Ma anche la vita privata di Corradi è stata spesso al centro dell’attenzione per una love story ritenuta tra le più longeve all’interno di questo contesto cosi particolare che miscela mondo del calcio e mondo dello spettacolo.

L’ex attaccante della Lazio, infatti, è legato sentimentalmente ormai da anni ad Elena Santarelli, showgirl amatissima dal pubblico televisivo. I due stanno insieme dal lontano 2006, arrivando anche al matrimonio nel 2014. Hanno messo anche su famiglia, e cosi sono arrivati i due figli Giacomo e Greta Lucia.

Elena Santarelli, l’ultima foto sui social ha spiazzato tutti

Se è vero che Bernardo è spesso ospite di trasmissioni televisive a tema calcistico, la Santarelli è molto attiva sui social. Non la vediamo spesso in televisione, ma Elena attraverso Instagram si tiene in contatto con i suoi fan ed utilizza anche la piattaforma per diverse sponsorizzazioni, ricoprendo a pieno il ruolo di influencer.

Una delle ultime foto pubblicate dalla donna classe ’81 ha sorpreso molto di quelli che la seguono: tinta prevalentemente viola, pantaloncino cortissimo e gambe da urlo che hanno scatenato una miriade di like al post pubblicato su Instagram. La bellezza della Santarelli non finisce mai di stupire, ed anche sui social spesso la ritroviamo a pubblicare foto che raccolgono tantissimi consensi.

“Stupenda, meravigliosa, incantevole, unica“, ha scritto un utente tra i commenti. Il trend delle reazioni va quasi interamente verso questa direzione, con qualcuno che ha storto il naso soltanto per quanto concerne l’abbigliamento, effettivamente molto eccentrico e dunque plausibilmente oggetto di qualche critica. Tutto normale per Elena, che si gode il successo social e la sua bella famiglia insieme a Corradi.